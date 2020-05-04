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e-Ticarette `temassız teslimat` haziran sonuna kadar devam edecek

04.05.2020 11:26

Son güncelleme : 04.05.2020 11:26
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararıyla yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle e-ticaret sitelerinden alınan gönderiler için başlatılan "temassız teslimat" uygulaması haziran sonuna kadar geçerli olacak.



AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Kurulu ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine istinaden Kovid-19 salgını  nedeniyle toplum ve çalışan sağlığını korumak adına Sağlık Bakanlığının  önerilerini de göz önünde bulundurarak, e-ticaret sitelerinden ulaşan  gönderilerin teslimatına ilişkin karar aldı.

Söz konusu karar kapsamında, imza ve TC kimlik numarası alınmaksızın,  alıcının mağdur edilmeden ve hizmet sağlayıcının sunduğu yöntemle paketi  alabileceğinin teyidini müteakip yeterli bilgilendirilmesi sağlanarak, kapı önü,  posta kutusu gibi temassız teslimat yöntemlerini kullanabilmesi yaklaşık 2 ay  daha mümkün olacak.

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla salgın  dönemine ilişkin olağan dışı koşullar ve tedbirler de göz önünde bulundurularak,  posta hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan çağrı merkezi hizmetlerinin  aksatılmadan yürütülebilmesini teminen uzaktan veya evden erişimle esnek çalışma  olanakları geliştirilebilecek.

BTK'nin izniyle Kovid-19 salgına yönelik tedbirler kapsamında söz  konusu temassız teslimat uygulaması nisan başında İstanbul'da başlamış daha sonra  yurt geneline yaygınlaştırılmıştı. Böylece BTK, aldığı kararla uygulamanın 30  Haziran'a kadar sürmesinin önünü açtı.




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