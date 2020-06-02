İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, ağustos ayının sonuna kadar tüm destinasyonların yüzde 75’ine yeniden uçuşların yapılmasının planlandığını duyurdu.
EasyJet duyurdu! Ağustosa kadar...
02.06.2020 16:49
Son güncelleme : 02.06.2020 17:05
AA
Şirketten yapılan açıklamada, bu ay içerisinde kademeli olarak uçuşların yeniden başlayacağı ve ağustos ayının sonuna kadar corona virüs (Kovid-19) salgını öncesinde uçuş yapılan tüm destinasyonların yüzde 75’ine yeniden uçuş yapılmasının planlandığı kaydedildi.
Öte yandan açıklamada günlük sefer sayılarının salgın öncesindeki döneme göre daha az olacağı belirtildi.
MASKE TAKMAK ZORUNLU OLACAK
EasyJet açıklamasında tüm uçuşlarda tüm yolcu ve kabin görevlilerinin maske takmasının zorunlu olacağı, yiyecek içecek servisinin ise yapılmayacağı belirtildi.
Açıklamada, “Uçuşların sıklığı normalden daha az olacak. Bu şirketin temmuz ve eylül ayları arasındaki dönemde normal kapasitesinin yüzde 30’unda hizmet göstereceği anlamına geliyor.” ifadelerine yer verildi.
Şirketin bugün ayrıca yaz dönemi uçuşları için kampanyalı fiyatlarını da açıklamasıyla İngiltere’deki FTSE-100 endeksinde hisseleri yüzde 2,75 yükseldi.
EasyJet, daha önce 15 Haziran tarihinde ağırlıklı olarak iç hat uçuşları olmak üzere bazı uçuşların başlatılacağını fakat 4 bin 500 kişinin işte çıkarılmasının planlandığını bildirmişti.
Daha önce Ryanair de temmuz ayı içerisinde uçuşlarının yüzde 40 seviyesinde normal uçuşlara geri dönülmesinin planlandığını duyurmuştu.
16:49107.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 572,95
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:496,7329
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0771
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7176
16:497,5370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0316
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:49377,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -3,56
|Açılış
|: 377,37
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,53
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.434.515
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.705.669
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.279.708
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,26
|37.900.856
|% -6,98
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,48
|1.362.480.669
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,73
|1.048.872.083
|% 7,45
|
|GARAN
|8,03
|881.703.810
|% 0,37
|
|THYAO
|12,59
|664.775.046
|% -1,33
|
|AFYON
|3,01
|504.156.299
|% 6,74
|
|EKGYO
|1,73
|1.048.872.083
|% 7,45
|
|AFYON
|3,01
|504.156.299
|% 6,74
|
|MNDRS
|2,40
|385.227.894
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,29
|179.307.025
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,39
|326.338.462
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4334
|8,4757
|% -0,53
|
|Frank
|6,9756
|7,0176
|% -1,15
|
|Riyal
|1,7889
|1,7979
|% -1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,07
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.484
|-25,00
|
|Tam
|2.517
|2.548
|-33,40
|
|Yarım
|1.228
|1.248
|-16,40
|
|Çeyrek
|614
|624
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|39,07
|39,07
|0,75
|