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EasyJet duyurdu! Ağustosa kadar...

02.06.2020 16:49

Son güncelleme : 02.06.2020 17:05
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, ağustos ayının sonuna kadar tüm destinasyonların yüzde 75’ine yeniden uçuşların yapılmasının planlandığını duyurdu.



AA

Şirketten yapılan açıklamada, bu ay içerisinde kademeli olarak  uçuşların yeniden başlayacağı ve ağustos ayının sonuna kadar corona virüs  (Kovid-19) salgını öncesinde uçuş yapılan tüm destinasyonların yüzde 75’ine  yeniden uçuş yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada günlük sefer sayılarının salgın öncesindeki  döneme göre daha az olacağı belirtildi.

MASKE TAKMAK ZORUNLU OLACAK

EasyJet açıklamasında tüm uçuşlarda tüm yolcu ve kabin görevlilerinin  maske takmasının zorunlu olacağı, yiyecek içecek servisinin ise yapılmayacağı  belirtildi.

Açıklamada, “Uçuşların sıklığı normalden daha az olacak. Bu şirketin  temmuz ve eylül ayları arasındaki dönemde normal kapasitesinin yüzde 30’unda  hizmet göstereceği anlamına geliyor.” ifadelerine yer verildi.

Şirketin bugün ayrıca yaz dönemi uçuşları için kampanyalı  fiyatlarını da açıklamasıyla İngiltere’deki FTSE-100 endeksinde hisseleri yüzde  2,75 yükseldi.

EasyJet, daha önce 15 Haziran tarihinde ağırlıklı olarak iç hat  uçuşları olmak üzere bazı uçuşların başlatılacağını fakat 4 bin 500 kişinin işte  çıkarılmasının planlandığını bildirmişti.

Daha önce Ryanair de temmuz ayı içerisinde uçuşlarının yüzde 40  seviyesinde normal uçuşlara geri dönülmesinin planlandığını duyurmuştu.




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