Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2020 yılının ilk yarısında rekor miktarda yatırım yaptığını bildirdi.
EBRD en çok yatırımı Türkiye`ye yaptı
22.07.2020 13:07
Son güncelleme : 22.07.2020 13:12
EBRD, corona virüs salgınının en "ağır" hissedildiği dönemde aralarında Estonya, Mısır, Fas ve Moğolistan'ın da olduğu 38 ülkeye toplam 5,1 milyar euro
yatırım yaptı.
Yılın ilk yarısında yatırımlar 2019 yılının aynı dönemine göre üçte birden fazla, neredeyse 2 milyar dolar
arttı.
Türkiye, ilk 6 ayda EBRD'den yaklaşık 1 milyar dolar yatırım aldı. Mısır 459 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı.
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