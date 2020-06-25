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ECB bankalara euro cinsinden likidite sağlayacak

25.06.2020 11:54

Son güncelleme : 25.06.2020 12:06
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına euro likiditesi sağlayacak yeni repo programı başlattığını duyurdu.



AA

Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yapılan açıklamada, yeni Avrosistem Repo Programı (EUREP) ile Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına euro cinsinden finansman sağlanabileceği bildirildi.

Açıklamada, bankanın bu adımı, Euro Bölgesi dışındaki merkez  bankalarının corona virüs salgını nedeniyle likidite ihtiyacının karşılanması  amacıyla tedbir amaçlı olarak sunulduğu belirtildi.

ECB açıklamasında, yeni programın Euro Bölgesi dışındaki merkez  bankalarına euro cinsinden borçlanma imkanı tanıyacağı, programın 2021 yılının  haziran ayının sonuna kadar süreceği kaydedildi.




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