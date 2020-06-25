Avrupa Merkez Bankası (ECB) Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına euro likiditesi sağlayacak yeni repo programı başlattığını duyurdu.
ECB bankalara euro cinsinden likidite sağlayacak
25.06.2020 11:54
Son güncelleme : 25.06.2020 12:06
AA
Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yapılan açıklamada, yeni Avrosistem Repo
Programı (EUREP) ile Euro
Bölgesi dışındaki merkez bankalarına euro cinsinden finansman sağlanabileceği bildirildi.
Açıklamada, bankanın bu adımı, Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarının corona virüs salgını nedeniyle likidite ihtiyacının karşılanması amacıyla tedbir amaçlı olarak sunulduğu belirtildi.
ECB açıklamasında, yeni programın Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına euro cinsinden borçlanma imkanı tanıyacağı, programın 2021 yılının haziran ayının sonuna kadar süreceği kaydedildi.
11:51114.663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 213,80
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:516,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
11:517,7081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:51388,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,57
|Açılış
|: 388,82
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|99.800.935
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|AYEN
|4,69
|139.750.781
|% 6,35
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,39
|65.063.241
|% -6,20
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|BAYRK
|7,99
|5.455.159
|% -4,88
|
|GUSGR
|4,49
|741.570.273
|% -4,47
|
|KRDMD
|3,07
|526.992.255
|% -2,23
|
|HALKB
|6,34
|480.185.760
|% 3,43
|
|GARAN
|8,21
|457.664.224
|% 0,24
|
|VAKBN
|5,15
|395.470.870
|% 1,38
|
|CEMAS
|1,49
|342.889.175
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,90
|192.280.381
|% 1,12
|
|GUSGR
|4,49
|741.570.273
|% -4,47
|
|KRDMD
|3,07
|526.992.255
|% -2,23
|
|EKGYO
|1,90
|236.292.825
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5130
|8,5557
|% 0,33
|
|Frank
|7,2028
|7,2462
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|2,11
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,90
|
|Tam
|2.593
|2.605
|4,90
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|-0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:02GSDDE
Yüzde 6.27 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 077, 388 adet işlem
-
12:01AKSGY
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 494, 310 adet işlem
-
12:00NUGYO
Yüzde 4.55 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 669, 899 adet işlem
-
11:59NUGYO
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 593, 513 adet işlem
-
11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 150, 8 artarak (% 0.11 ) 132, 741