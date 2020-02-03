Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonun mevcut düzeyini önümüzdeki bir yıl süresince korumasının gerektiğini, bu sürede ücretlerin de yüzde 2.0 yükselmesini beklediğini söyledi.
ECB: Enflasyon sabit kalır, ücretler artar
03.02.2020 13:50
Son güncelleme : 03.02.2020 13:50
DHA
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, coronavirüs bağlamında birçok belirsizliğin ortaya çıkmasına karşın, Euro
Bölgesi'nde enflasyonun bölgesel ya da küresel gelişmelerle değişmeyeceğini vurguladı.
ECB Baş Ekonomisti Peter Lane de, Euro Bölgesi'nde enflasyonist baskıların yavaş şekilde artmakta olduğunu ve dijital ekonomiye kayışın yarattığı deflasyonist etkinin kalıcı hale gelmesinin muhtemel olmadığını söyledi ve ekledi:
"Yaşanan dijital gelişmeler önemli göreceli fiyat haraketleri üretebilirler. Ancak ekonomide genel enflasyon oranının bundan kalıcı şekilde etkileneceğini söyleyebileceğinizden emin değilim. Enflasyon yavaş şekilde yukarı gidiyor ve bu bizim
tahminlerimizde vardı. Enflasyonun yükselmesi biraz zaman alacak."
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