GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ECB’nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı genişletilebilir

22.05.2020 15:52

Son güncelleme : 22.05.2020 16:13
Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) nisan ayı para politikası toplantı tutanaklarında, eğer ekonomik veriler bankanın Pandemi Acil Varlık Alım Programı`nı (PEPP) genişletmesini gerektiriyorsa bunu en erken haziran ayında başlayabileceği belirtildi.



AA

ECB, Yönetim Konseyi'nin 29-30 Nisan’da Frankfurt’ta gerçekleştirdiği  para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı.

Yönetim Konseyi üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı  tutanaklarda, ECB’nin Yönetim Konseyi’nin Euro Bölgesi ekonomisini canlandırmak  için haziran ayındaki toplantıda PEPP ve diğer araçları düzenlemeye tamamen hazır  olduğu vurgulandı.

Tutanaklarda, “ECB Yönetim Konseyi'nin haziran toplantısında,  Eurosistem personeli makro ekonomik tahminleri dahil olmak üzere daha fazla bilgi  mevcut olacak. Bu noktada, Yönetim Konseyi, teşviklerin ölçeğinin ihtiyaç  duyulandan daha az olduğunu görürse, PEPP'yi ve potansiyel olarak diğer araçları  ayarlamaya hazır olacaktır.” ifadesine yer verildi.

Tutanaklarda, Yönetim Konseyi üyelerinin genel ölçüde paylaştığı  görüşü, konseyin para politikası tedbirlerinin güçlü parasal duruşu sağladığı  yönünde olduğu belirtildi.

ECB’nin tutanaklarında, para politikasının mevcut problemleri kendi  başına çözemeyeceğine de vurgu yapıldı. Bankanın Yönetim Konseyi 4 Haziran’da bir araya gelecek.

ECB, 29-30  Nisan’da yapılan yılın üçüncü para politikası  toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe  gitmezken, Euro Bölgesi finansal sisteminde likidite şartlarına destek olmak  üzere bankalar için yeni bir pandemi refinansman operasyonu açıklamıştı.

Yönetim Konseyi, aynı toplantıda politika faizini sıfır, mevduat  faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit  bırakmıştı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:58103.114
Değişim :  0,45% |  465,24
Açılış :  102.454  
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
103.307 En Düşük
102.014
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PNSUT 19,14 126.775.040 % 10,00  
BURCE 8,36 8.285.155 % 10,00  
INTEM 10,61 8.441.497 % 9,95  
CASA 22,36 542.031 % 9,93  
TATGD 9,33 189.774.395 % 9,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2601 8,3016 % -0,20  
Frank 6,9792 7,0212 % 0,12  
Riyal 1,8073 1,8164 % 0,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 10,09  
Altın Gr. 381 381 3,46  
Cumhuriyet 2.460 2.495 20,40  
Tam 2.532 2.560 21,00  
Yarım 1.236 1.251 10,30  
Çeyrek 618 626 5,10  
Gümüş.Ons 17,10 17,14 0,01  
Gümüş Gr. 3,75 3,76 0,02  
B. Petrol 34,78 34,78 -1,29  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru