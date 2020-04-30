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`Ekonomi daha fazla desteğe ihtiyaç duyacak`

30.04.2020 08:55

Son güncelleme : 30.04.2020 08:55
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik faaliyette bu yılın ikinci çeyreğinde benzeri görülmemiş bir oranda düşüş yaşanacağını belirterek, "Ekonomik toparlanmanın güçlü olması için daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını söyleyebilirim" dedi.



AA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit  tutmasının ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin ekonomiyi  aniden durma noktasına getirdiğine işaret eden Powell, salgının ekonomi  üzerindeki etkisinin ağır olacağını söyledi.

EKONOMİDE İKİNCİ ÇEYREKTE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DARALMA BEKLENTİSİ

Powell, milyonlarca çalışanın işini kaybettiğine dikkati çekerek,  ülkede iki ay önce son 50 yılın en düşük seviyesinde olan işsizlik oranının çift  haneli rakamlara ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Hane halkı harcamaları ve tüketici güveninde düşüşlerin olduğunu  anımsatan Powell, oteller, havayolları, restoranlar, büyük mağazalar ve  perakendecilerin salgının neden olduğu krizden olumsuz şekilde etkilendiğini,  üretim tesislerinin geçici olarak kapanmasıyla imalat sektöründe sert düşüş  yaşandığını dile getirdi.

Powell, "Ekonomik faaliyet, ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir  oranda düşüş gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ ORANLARINI SABİT TUTMA SİNYALİ

Ekonomideki kötüye gidişin derinliği ve süresinin belirsiz olduğunu  belirten Powell, bunun ölçüsünün salgının ne kadar çabuk sürede kontrol altına  alındığına ve hükümetin toparlanmayı desteklemek için aldığı politika önlemlerine  bağlı olduğunu dile getirdi.

Powell, bu zorlu dönemde ekonomiyi desteklemeye yönelik tüm araçları  kullanmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, geçen ay faiz oranını sıfır  seviyesine çektiklerini hatırlattı.

Fed Başkanı Powell, "Ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum  istihdamla fiyat istikrarı hedefimize ulaşma yolunda olduğumuza emin olana kadar  faiz oranlarını bu seviyede tutmayı umuyoruz." diye konuştu.

Ekonomideki zararların hafifletilmesi ve toparlanmaya zemin hazırlanması için kredi akışının önemine dikkati çeken Powell, buna yönelik güçlü  adımlar attıklarını aktardı.

"TÜM ARAÇLARI AGRESİF BİR ŞEKİLDE KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Powell, Fed'in varlık alımlarının piyasa koşullarının iyileşmesine  yardımcı olduğunu belirterek, "Hazine ve ipoteğe dayalı menkul kıymet  alımlarımıza gerektiği şekilde devam edeceğiz." dedi.

Finansal sistemdeki istikrarı sağlamak ve ekonomideki kredi akışını  destekleme amacıyla bir takım programları hayata geçirdiklerini hatırlatan  Powell, güçlü bir toparlanmayı sağlamak için tüm araçları proaktif ve agresif bir  şekilde kullanmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan  Powell, Kovid-19 salgınını ekonomik etkilerine karşı daha fazla desteğin sağlanıp  sağlanmayacağına ilişkin soruya, "Ekonomik toparlanmanın güçlü olması için daha  fazla desteğe ihtiyaç olacağını söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Powell, Fed'in politika duruşunun olması gereken noktada olduğunu  belirterek, ekonominin büyük olasılıkla yakında normale döneceğini, ekonominin  toparlanmaya başladığından emin olana kadar mevcut tutumun korunacağını ifade etti.




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