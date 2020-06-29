Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükseldi
Ekonomik güven endeksi açıklandı
29.06.2020 10:00
Son güncelleme : 29.06.2020 10:13
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 61,7 iken, Haziran ayında %19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında %5,2 oranında artarak 62,6 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %22,2 oranında artarak 89,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %8,5 oranında artarak 55,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %9,3 oranında artarak 86,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 108,01
|Açılış
|: 114.776
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|Önceki Kapanış
|: 114.668
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114.776
En Düşük
114.776
09:556,8543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,8690
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|Önceki Kapanış
|: 6,8700
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6,8577
En Düşük
6,8453
09:557,7168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
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|Açılış
|: 7,6950
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|Önceki Kapanış
|: 7,7050
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7,7251
En Düşük
7,6775
09:55390,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,24
|Açılış
|: 390,60
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,50
BIST En Aktif Hisseler
|INDES
|11,05
|39.600.565
|% 3,13
|
|HLGYO
|2,17
|77.150.320
|% 0,68
|
|KLGYO
|4,22
|25.750.685
|% 0,00
|
|DZGYO
|5,06
|4.606.901
|% 0,00
|
|CEOEM
|3,57
|13.483.084
|% 0,00
|
|DZGYO
|5,06
|4.606.901
|% 0,00
|
|CEOEM
|3,57
|13.483.084
|% 0,00
|
|KLGYO
|4,22
|25.750.685
|% 0,00
|
|TUKAS
|8,99
|17.187.753
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,36
|84.772.009
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 0,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,00
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 0,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4612
|8,5037
|% 0,34
|
|Frank
|7,2154
|7,2588
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|1,18
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.549
|8,40
|
|Tam
|2.603
|2.615
|8,60
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|4,20
|
|Çeyrek
|632
|640
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-0,67
|