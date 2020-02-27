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Ekonomik güven endeksi açıklandı

27.02.2020 10:00

Son güncelleme : 27.02.2020 10:32
Ekonomik güven endeksi, şubatta geçen aya kıyasla yüzde 0,5 yükselerek 97,5`e çıktı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 0,5 artarak 97,1'den  97,5'e yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi)  ve hizmet sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 0,3 artarak 106,7, hizmet  sektörü güven endeksi de yüzde 3,4 artışla 98,5 değerine ulaştı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalarak 57,3'e,  perakende ticaret güven endeksi yüzde 2 gerileyerek 102,9'a ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,7 azalışla 74,5'e düştü.









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