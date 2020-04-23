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Ekonomist: Güçlü bir yeniden büyüme bekliyoruz

23.04.2020 11:50

Son güncelleme : 23.04.2020 11:50
Merkezi Londra`da bulunan Oxford Economics`in Küresel Başekonomisti Adam Slater, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,6 seviyesinde daralmasını beklediklerini ifade ederek, "Fakat üçüncü ve dördüncü çeyreklerde küresel ekonominin güçlü bir şekilde yeniden büyümesini bekliyoruz. Eğer bunu bir harf şeklinde ifade edecek olursak V şeklinde bir küresel iyileşme bekliyoruz" dedi.



AA

Merkezi Londra'da bulunan Oxford Economics'in Küresel Başekonomisti Adam Slater, küresel ekonomik görünüm ve salgın sonrası senaryolara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,6 seviyesinde daralmasını beklediklerini ifade eden Slater, "Bu, küresel ekonomik krizdekinden daha derin  bir daralma... Yılın tamamında daralma büyük olsa da bunun büyük kısmı bu yılın  ilk yarısında yoğunlaşmış olacak. Fakat üçüncü ve dördüncü çeyreklerde küresel ekonominin güçlü bir şekilde yeniden büyümesini bekliyoruz. Eğer bunu bir harf  şeklinde ifade edecek olursak V şeklinde bir küresel iyileşme bekliyoruz. Derin bir daralma ve arkasında gelen kuvvetli bir yeniden büyüme..." ifadelerini kullandı.

Slater, gelişen ekonomilerin mevcut parasal ve mali adımlarının  ileride 2008 krizi sonrasında olduğu gibi 10 yıl daha sürebilecek kemer sıkma  programlarının uygulanmasına neden olup olmayacağı yönündeki soru üzerine,  "Kesinlikle böyle bir risk var. Sadece İngiltere'de değil, diğer gelişmiş ekonomilerde de... Şu anda geniş çaplı bir ek borç oluşturuyorlar. Orta vadede  politikada mali baskılar olacaktır. Kemer sıkma riski var ve umarım hükümetler bundan sakınırlar." diye konuştu.

Gelişen ekonomilerde 2008 krizinden sonra parasal sıkılaştırmanın çok  hızlı bir şekilde yapılması nedeniyle düşük büyüme görüldüğünü ifade eden Slater,  "Tedbiren bu virüsten kaynaklı krizin ardından gevşek para politikasını bu kez  biraz daha uzun tutabileceklerini düşünüyorum." dedi.

"KARANTİNA AŞAMALI OLARAK YAVAŞ YAVAŞ KALDIRILACAKTIR"

Adam Slater, karantina uygulamasının finanse edilebilmesinin ülkeden  ülkeye fark eden bir durum olduğunu belirterek, gelişmiş ekonomilerde kapsamlı  bir karantinanın finanse edilebilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Slater, "Finansal istikrarı tehlikeye atmadan bütçe açığını oldukça  yüksek seviyelere çıkarabilirsiniz. Bunu bazı ekonomilerde yapmak zor olabilir.  Bazı G-7 ülkeleri bu anlamda daha kapsamlı bir karantinayı (finansal olarak)  yönetebilmek açısından daha iyi bir durumda." dedi.

Avrupa ülkelerindeki karantinadan çıkış denemelerini de değerlendiren  Slater, "Avrupa'da görüyoruz; şimdi Danimarka, Almanya, Avusturya gibi ülkeler  karantinanın gevşetilmesi için ufak adımlar atıyor. Küçük dükkanları,  ilkokulları, kreşleri açıyorlar ve bazı insanların önlemlerini alarak işe  dönmelerine izin veriyorlar. İngiltere için de bu şablonun uygulanacağını  düşünüyorum. Karantina aşamalı olarak yavaş yavaş kaldırılacaktır. Hükümetler  biraz 'dene ve gör' şeklinde ilerleyecekler." şeklinde konuştu.

"PETROL FİYATLARI YILIN GERİ KALANINDA DÜŞÜK SEYREDECEK"

Oxford Economics'in Küresel Başekonomisti Slater, petrol  fiyatlarındaki volatiliteye değinirken, şunları kaydetti:

"Petrol fiyatlarının içerisinde bulunduğu negatif seviyeleri  sürdürmesini beklemiyorum. Fakat önümüzdeki aylarda ve yılın geri kalanında  fiyatların düşük seviyelerde olmasını bekliyorum. Mevcut seviyesinde kalacağını  düşünmüyoruz. Çünkü bu olağanüstü bir durum. Bu durum, enerji ithalatı yapan  ülkelerin, tabii ki Türkiye de bunlardan biri, cari açıklarını azaltmalarına  yardımcı olacaktır. Bu da bu ülkelerin dış finansmana olan bağımlılığının daha az  olması anlamına geliyor."





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