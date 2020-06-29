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Ekonomiye güven yükseldi

29.06.2020 13:16

Son güncelleme : 29.06.2020 13:16
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlem ve sınırlamaların normalleşme süreciyle kademeli olarak kaldırıldığı haziranda, ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5`e ulaştı.



AA

Çin'den tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak  için alınan önlemler, küresel ekonomiyi olumsuz etkilerken, bu durum açıklanan  verilerde de etkisini gösterdi.

Bu yılın ocak ayında 97,1 seviyesinde bulunan ve şubatta 97,5'e çıkan  ekonomik güven endeksi, salgının Türkiye ekonomisi üzerinde etkilerinin en fazla  görüldüğü nisanda 51,3'e kadar geriledi.

Hayata geçirilen destek mekanizmalarının olumlu etkileriyle bu  seviyeden yükselişe geçen ekonomik güven endeksi, normalleşme sürecinin  başlamasıyla toparlanmasını hızlandırdı. Ekonomik güven endeksi haziranda, mayıs  ayına göre yüzde 19,1 artışla 73,5'e çıktı.

"KEDİ FAİZLERİNİN DÜŞMESİ YARIM KALAN İŞLERİN SÜRMESİNE İMKAN TANIDI"

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci,  yaptığı değerlendirmede, salgın sonrası ekonomilerin durma noktasına gelmesinin  genel ekonomik verilere de yansıdığını söyledi.

Salgına yönelik atılan adımlar ve haziranda normalleşme sürecinin  başlamasının veriler üzerinde iyimserliğe neden olduğunu vurgulayan Cevizci,  şunları kaydetti:

"Ekonomik güven endeksinde kaydedilen yüzde 19,1'lik artışı tüm bu  adımların bir yansıması olarak görüyoruz. Alt endekslere baktığımızda inşaat  sektörü güven endeksi yüzde 33,1 arttığı ve reel kesim güven endeksinin yüzde  22,2 yükseldiği dikkati çekiyor. İnşaat sektöründe gerek konut faizleri gerekse  diğer kredi faiz gruplarında düşüşlerin yaşanması, alıma imkan tanıdığı gibi  yarım kalan işlerin sürmesi adına da finansman olanağı sağladı. Salgının  gidişatında aksilik yaşanmadıkça güven endekslerindeki toparlanmanın devam  etmesini bekliyoruz."

Cevizci, perakende ticaret sektörü güven endeksinin yüzde 9,3, hizmet  sektörü güven endeksinin de yüzde 8,5 artığına değinerek, normalleşme adımlarının  devam etmesi durumunda turizm sektörünün de hizmet sektörünü destekleyeceğinin  altını çizdi.




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