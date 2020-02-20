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Elektriğin yüzde 9`u İstanbul Avrupa Yakası`nda tüketildi

20.02.2020 13:26

Son güncelleme : 20.02.2020 13:26
İstanbul Avrupa Yakası`nda geçen yıl 27 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu miktar Türkiye`nin 2019`daki toplam elektrik tüketiminin yüzde 9`una karşılık geldi.



AA

İstanbul Avrupa Yakası'na elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) "Yılın En'leri" raporu, basın toplantısında açıklandı.

Rapora göre, 2019'da Avrupa Yakası'nda en yüksek tüketim 2 milyar 512  milyon 26 bin kilovatsaatle ocak ayında, en düşük tüketim ise 2 milyar 105 milyon  366 bin kilovatsaatle haziranda kayıtlara geçti.

Geçen yıl ilçe bazlı tüketimde 2 milyar 470 milyon 852 bin  kilovatsaatle Esenyurt başı çekti. Esenyurt'u 1 milyar 491 milyon 762 bin  kilovatsaatle Şişli ve 1 milyar 428 milyon 496 bin kilovatsaatle Bağcılar takip  etti.

En düşük tüketim ise 307 milyon 528 bin kilovatsaatle Çatalca'da  görüldü.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 2019'da 27 milyar kilovatsaat elektrik  tüketildi. Bu miktar Türkiye'nin geçen yılki toplam elektrik tüketiminin yüzde  9'una karşılık geldi.

ABONE SAYISI 5,1 MİLYONA ULAŞTI

BEDAŞ'ın abone sayısı 2019'da 5 milyon 134 bine ulaşırken, Esenyurt  478 bin 965 aboneyle ilk sırada yer aldı.

Abone sayısı bakımından Büyükçekmece 388 bin 123 aboneyle ikinci,  Bağcılar 317 bin 399 aboneyle üçüncü ilçe oldu. En düşük abone sayısı bulunan ilçe ise 50 bin 524 ile Çatalca oldu.

2020'DE 559,2 MİLYON LİRA YATIRIM

Geçen yıl bölgede 769 milyon 152 bin 763 lira yatırım yapılırken, bu  miktar BEDAŞ'ın özelleştirildiği 2013'ten beri yıllık bazda yapılan en yüksek  yatırım oldu.

Söz konusu yatırımlar sonucunda, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki toplam  arıza sayısı 2013'e oranla yüzde 61 azalarak 38 bin 160'a geriledi. Bu dönemde  arıza süreleri ise yüzde 74 kısaldı.

Bu yıl için ise 559 milyon 169 bin 582 lira yatırım planlandı.

ARIZA OLUŞMADAN ERKEN ALARM SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, toplantıda yaptığı konuşmada, arıza  sayı ve sürelerindeki düşüşte teknolojiye yapılan yatırımların etkisinin büyük  olduğunu söyledi.

Dağıtım şirketlerinin artık birer teknoloji şirketi olma yolunda  ilerlediklerini belirten Yiğit, "Teknolojiye yaptığımız yatırımlar arızalara  müdahale hızımızı ve çözüm sürecini çok hızlandırdı. Artık sistemden gelen  sinyalleri değerlendiren cihazlarımız sayesinde arıza oluşmadan erken alarm  sistemi devreye giriyor ve ekiplerimiz kesinti yaşanmadan sistemin bakım ve  onarımını yapıyor." diye konuştu.

Yiğit, Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi (SCADA) sistemi sayesinde  arızalara uzaktan müdahale edilebildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kesinti olan bölgeye 3 dakikadan daha az bir sürede yeniden elektrik  verebiliyoruz. 2019 sonu itibarıyla sisteme dahil edilen 130 istasyon ile  SCADA'ya dahil olan toplam trafo merkezi sayımız da 655'e yükseldi. 2020 sonu  itibarıyla da SCADA'ya dahil trafo sayımızı 760'a çıkarmayı hedefliyoruz."




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