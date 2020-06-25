Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Elektrik santrali sahalarının belirlenmesinde yeni dönem

25.06.2020 10:24

Son güncelleme : 25.06.2020 10:24
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yeni metodolojisi çerçevesinde, santral sahaları enerji kaynağı ve teknoloji tipine göre belirlenecek, aynı santral sahası içinde ikinci bir kaynaktan elektrik üretimine imkan sağlanacak.



AA

Elektrik piyasasında önlisans veya lisanslara konu üretim tesislerinin  santral sahalarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

EPDK'nin söz konusu usul ve esaslara ilişkin kurul kararı, Resmi  Gazete'de yayımlandı.

EPDK'den karara ilişkin yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle  santrallerin bulunduğu sahalarda yapılacak yenilenebilir enerji tesisleriyle yeni  yatırım ve istihdam imkanları oluşacak.

Diğer kaynaklardan elektrik üreten şirketler aynı santral sahası  içinde kendi güneş enerjisi santrallerini de kurabilecek. Böylelikle güneş  panellerinin yaygınlaşması ve yerli panel üretiminin de artırılması sağlanacak.

Özellikle tarım bölgelerinde kurulan jeotermal enerjiye dayalı  santrallerde, bölgedeki tarım artık ve atıkları kullanılarak bunların bertaraf  edilmesi sağlanacak.

Bu alanlarda, elektrik üretiminin artırılması amacıyla biyokütleye  dayalı yardımcı kaynak üniteleri kurulabilecek. Ayrıca kömür ve doğal gaz gibi  konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı santral sahalarında da güneş veya  biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının birlikte kullanılmasına imkan  verilecek.

Yeni metodoloji çerçevesinde elektrik santral sahaları, enerji kaynağı  ve teknoloji tipine göre belirlenerek, yatırımcının ihtiyacından fazla alanın  kamulaştırılmasının önüne geçilecek. Atıl kalan yüzlerce dönümlük alan elektrik  üretiminin bir parçası haline gelecek.

Düzenlemeyle, önlisans ve üretim lisanslarına derç edilecek santral  sahaları rüzgar, güneş, hidroelektrik, termik, biyokütle, jeotermal, nükleer  enerji kaynakları ayrı ayrı değerlendirilecek.

SAHALAR METODOLOJİYE UYGUN HALE GETİRİLECEK

Kurulacak tesisin arazisinin büyüklüğü, kaynak ve teknoloji tipine  göre değişiklik gösterecek. EPDK, belirlediği kriterlere göre yapacağı  incelemenin ardından, yatırımcının sahasının metodolojiye uygun hale  getirilmesini sağlayacak. Böylece, yatırımcının ihtiyacından fazla alanın  kamulaştırılmasının, satın alma veya kiralama yoluyla mülkiyet ya da kullanım  hakkı elde edilmesinin önüne geçilecek. Ayrıca tarım alanları bakımından ortaya  çıkan ihtilaflar da ortadan kaldırılmış olacak.

EPDK söz konusu düzenlemeyle santral sahalarının belirlenmesinde bir  kontrol mekanizması oluşturacak. İhtiyaca göre belirlenecek sahalarda  yatırımcının fazla maliyete katlanmasının da önüne geçilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz,  düzenlemenin atıl alanların ekonomiye kazandırılması açısından büyük önem  taşıdığını kaydetti.

Yılmaz, kurulacak yeni tesislerin, yeni iş ve istihdam olanaklarını da  beraberinde getireceğine dikkati çekerek, "Bu düzenlemeyle ülkemizin  yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz.  Mevcut tesislere ilave yatırım imkanıyla yatırım ortamına hız veriyoruz.  Yatırımcılardan da daha fazla yatırım ve istihdam geleceğine inanıyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:09114.243
Değişim :  -0,18% |  -206,40
Açılış :  114.392  
Önceki Kapanış :  114.449  
En Yüksek
114.735 En Düşük
114.240
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,24 21.225.562 % 8,15  
KSTUR 52,95 19.697 % 8,06  
BASCM 3,90 179.693 % 8,03  
ULAS 5,38 4.663.764 % 7,82  
KPHOL 3,70 12.436 % 7,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4872 8,5297 % 0,02  
Frank 7,2008 7,2442 % 0,02  
Riyal 1,8229 1,8321 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.768 5,92  
Altın Gr. 389 389 1,13  
Cumhuriyet 2.520 2.540 3,90  
Tam 2.594 2.606 6,00  
Yarım 1.260 1.275 2,90  
Çeyrek 630 638 1,40  
Gümüş.Ons 17,53 17,58 0,05  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,01  
B. Petrol 39,98 39,98 -0,33  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru