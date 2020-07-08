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Elektrik tüketiminde yeni rekor

08.07.2020 11:20

Son güncelleme : 08.07.2020 11:20
Türkiye`de elektrik tüketiminde dün 931 bin 368 megavatsaatle günlük bazda bu yılın rekor seviyesine ulaşıldı.



AA

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan  klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin  görülmesine yol açtı.

AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği  bilgilere göre, Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 931 bin 368 megavatsaatle  günlük bazda bu yılın rekor seviyesine ulaşıldı. Böylece, elektrik tüketiminde  pazartesi günü 908 bin 395 megavatsaat olarak kaydedilen rekor aşılmış oldu.

Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 31 bin 335 megavatsaatle  07.00'de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 43 bin 638 megavatsaatle  17.00'de gerçekleşti.

Ayrıca, Türkiye'de dün 926 bin 664 megavatsaatle yılın en yüksek  elektrik üretimine ulaşıldı.

Söz konusu üretimin yüzde 26'sı doğal gaz, yüzde 23'ü barajlı  hidroelektrik ve yüzde 21'i ithal kömür santrallerinden, kalan bölümü diğer  kaynaklardan karşılandı.




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