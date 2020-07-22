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Elektrik tüketiminde yeni rekor

22.07.2020 10:14

Son güncelleme : 22.07.2020 10:18
Türkiye`de elektrik tüketiminde dün 934 bin 482 megavatsaatle günlük bazda rekor seviyesine ulaşıldı.



AA

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan  klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin  görülmesine yol açtı.

AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği  bilgilere göre, Türkiye'de dün 934 bin 482 megavatsaatle günlük bazda yılın en  yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Böylece, elektrik tüketiminde 7  Temmuz'da 932 bin 351 megavatsaat olarak kayıtlara geçen rekor aşılmış oldu.

Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 31 bin 759 megavatsaatle  07.00'de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 43 bin 130 megavatsaatle  17.00'de gerçekleşti.

Ayrıca, Türkiye'de dün 932 bin 976 megavatsaatle yılın en yüksek  elektrik üretimine ulaşıldı. 7 Temmuz'da bu rakam 927 bin 648 megavatsaat  olmuştu.

Söz konusu üretimin yüzde 25,3'ü doğal gaz, yüzde 21,7'si ithal kömür  ve yüzde 19,7'si barajlı hidroelektrik  santrallerinden, kalan bölümü diğer  kaynaklardan karşılandı.




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