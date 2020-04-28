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Elektrik üretimi arttı

28.04.2020 09:41

Son güncelleme : 28.04.2020 09:41
Türkiye`nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artışla 24 milyon 343 bin 224 megavatsaate yükseldi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun şubat ayına ilişkin "Elektrik  Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,4'ü barajlı  hidroelektrik, yüzde 22,3'ü ithal kömür, yüzde 20'si doğal gaz, yüzde 12,3'ü  linyit santrallerince yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, asfaltit, taş  kömürü, fuel-oil ve güneş izledi. Böylece toplam lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı  ayına kıyasla yüzde 5,9 artarak 24 milyon 343 bin 224 megavatsaate çıktı.

ABONE SAYISI

Elektrikte abone sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9  artarak 45 milyon 157 bin 428'e ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 0,9, aydınlatma  tüketicilerinin sayısı yüzde 4,2 azalırken, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde  19,9, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,7, tarımsal sulama tüketicilerinin  sayısı ise yüzde 3,2 arttı.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

Şubatta faturalanan elektrik tüketim miktarı geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 7,6 artışla 18 milyon 997 bin 714 megavatsaat oldu.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 42,5'i sanayi,  yüzde 27,6'sı ticarethane ve yüzde 27,4'ü mesken aboneleri tarafından  gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 2,4'ünün aydınlatma ve yüzde 0,1'inin  tarımsal sulama kaynaklı olduğu görüldü.

KURULU GÜÇ

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 1,9 artarak  85 bin 36 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 30,5'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,3'ü  barajlı hidroelektrik, yüzde 11,9'u da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu  kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında  paylaşıldı.




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