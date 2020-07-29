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Elektrik üretimi azaldı

29.07.2020 09:56

Son güncelleme : 29.07.2020 10:02
Türkiye`nin lisanslı elektrik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalışla 19 milyon 734 bin 699 megavatsaate geriledi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Elektrik  Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 45,7'si  hidroelektrik santraller, yüzde 16,5'i ithal kömür, yüzde 13,2'si linyit, yüzde  8,7'si doğal gaz santralleri tarafından yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi mayısta geçen yılın aynı  ayına kıyasla yüzde 17,8 azalarak 19 milyon 734 bin 699 megavatsaate düştü.

ABONE SAYISI ARTTI

Elektrikte abone sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5  artarak 45 milyon 360 bin 512'ye ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 20,1, mesken  tüketicilerinin sayısı yüzde 3, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 2,5  ve ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 0,14 artış gösterirken aydınlatma  tüketicilerinin sayısında yüzde 1,15 düşüş yaşandı.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 16,5 azalarak 15 milyon 381 bin 723 megavatsaat oldu.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 41,2'si sanayi,  yüzde 30'u mesken ve yüzde 21,5'i ticarethane aboneleri tarafından  gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 4,9'u tarımsal sulama ve yüzde 2,4'ünün  aydınlatma kaynaklı olduğu görüldü.

KURULU GÜÇTE ARTIŞ

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 1,8 artarak  85 bin 464 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 29,9'u doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'si  barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,8'i de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu  kapasitenin kalan kısmı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler  arasında paylaşıldı.




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