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Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak

10.06.2020 10:15

Son güncelleme : 10.06.2020 10:15
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, umumi hayatı etkileyen afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatının ertelenmesine ilişkin esasları belirledi.



AA

Bakanlığın, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal  Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında  Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak  üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, afetler nedeniyle en fazla 1 yıla kadar ertelenmesine karar  verilen elektrik ve doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatına  yönelik, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden  tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyeti gecikme zammı tutarını  geçmemek üzere Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Ertelemeye yönelik kapsam, süre ve ertelemeden dolayı şirketlerin  katlanacağı finansman maliyetine ilişkin analizler Bakanlık tarafından  hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne sunulacak.

Bu çerçevede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Bakanlık  tarafından bildirilen finansman maliyetine yönelik uygulama esaslarını şirketlere  tebliğ edecek.

Şirketler, tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatının ertelenmesi  dolayısıyla önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, takip eden  ayın ilk 5 iş günü içerisinde EPDK'ye iletecek.

Finansman maliyetleri, ilgili döneme ait gecikme zammı tutarını  geçemeyecek.

İlgili aya ait finansman maliyetleri, şirketin başvurusundan itibaren  7 iş günü içerisinde EPDK tarafından hesaplanarak ilgili şirketin banka hesap  bilgileriyle birlikte Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık, finansman maliyeti  tutarlarını EPDK tarafından yapılan bildirimi müteakip 5 iş gününde ilgili  şirketlerin hesabına aktaracak.




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