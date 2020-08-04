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En fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

04.08.2020 13:10

Son güncelleme : 04.08.2020 13:10
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.



AA

Türkiye  İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi temmuz ayında  2  milyar 201 milyon 411 bin dolarlık ihracata imza attı. 

Otomotiv  endüstrisini, 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon,  1 milyar 582 milyon 528 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri  takip  etti. Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 59,5 ile gemi ve yat  sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,6'sını  gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 8,2'lik azalışla  11 milyar 495 milyon 132  bin dolarlık ihracat yapıldı.  Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 13,1'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,1 yükselişle 1 milyar 960 milyon 372  bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda yüzde 1,7  azalışla 372 milyon 759 bin dolarlık ihracat yapıldı.   

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke  1 milyar 458 milyon dolar  ile Almanya, 963,4 milyon dolar ile İngiltere ve 941,5 milyon dolar ile ABD oldu.  İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde  67’ye yükseldi.Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın da yer aldığı 19  ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa  Birliği’nin ihracattaki payı 6,23 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,5  seviyesine düştü.

İllerin ihracatına bakıldığında, temmuz ayında 47 il ihracatını  artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 6 milyar 28 milyon  dolarla İstanbul, 1 milyar 155 milyon dolarla Bursa ve 942 milyon dolarla Kocaeli  oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 1231 artışla 62 milyon dolar ihracata  imza atan Yalova, yüzde 538 artışla 27 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde  258 artışla 5 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane’de yaşandı. Rize’de Madencilik  sektörü ihracatını 80 kat artırırken, Mardin’de Makine sektörü ihracatını 7  katına çıkarttı. Trabzon’da Makine sektörünün ihracatını yüzde 273 artırdığı  görüldü.

Ay boyunca 176 ülkeye toplam 4 milyar 399 milyon TL tutarında ihracat  gerçekleştirildi. 6 bin 804 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

Miktar bazında ihracat ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde  6,2 artışla 13 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, temmuz ayında  avro/dolar paritesinin pozitif etkisi 106 milyon 182 bin dolar oldu.





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