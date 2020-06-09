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En fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

09.06.2020 10:13

Son güncelleme : 09.06.2020 10:59
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, mayısta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, mayısta en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile  indirgendiğinde yüzde 3,18, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,36 ile BIST 100  endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde  2,20, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,77, euro yüzde 0,14  kazandırırken, dolar yüzde 0,01 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,94 yatırımcısına  kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,38, DİBS yüzde 1,95, euro yüzde 0,32 ve dolar yüzde 0,17 kazandırdı, mevduat faizi (brüt) ise yüzde 0,76  kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde  18,73, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,80 ile yatırımcısına en yüksek reel  getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde  yüzde 17,56, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,82 oranında yatırımcısına en çok  kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde  yüzde 32,36, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 34,31 ile yatırımcısına en yüksek  kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde  9,67, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,34 yatırımcısına en çok kaybettiren  yatırım aracı olarak belirlendi.

YILLIK EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe  altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,84, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde  38,17 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS  yüzde 34,58, mevduat faizi (brüt) yüzde 13,99, dolar yüzde 8,83, BIST 100 endeksi  yüzde 8,25 ve euro yüzde 5,95 yatırımcısına kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 27,50, mevduat faizi (brüt) yüzde  7,99, dolar yüzde 3,11, BIST 100 endeksi yüzde 2,56 ve avro yüzde 0,38  oranlarında kazanç sağladı.




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YONGA 29,48 253.233 % 10,00  
POLTK 139,80 70.319 % 9,99  
TACTR 6,72 409.429 % 9,98  
LUKSK 16,36 1.170.777 % 9,95  
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Frank 7,0723 7,1149 % 0,18  
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