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En fazla üretim ve teslimat linyitte oldu

24.02.2020 10:31

Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
Katı yakıtlarda geçen yılın aralık ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta katı yakıtların toplam satılabilir üretim  miktarları, linyitte 6 milyon 811 bin 105 ton, taş kömürü kokunda 380 bin 910 ton  ve taş kömüründe 102 bin 392 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 114 bin 763 ton, taş kömürü  kokunda 415 bin 605 ton ve taş kömüründe 3 milyon 577 bin 893 ton olarak  hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde,  taşkömürü teslimatının yüzde 61,2'si termik santrallere, yüzde 11,8'i kok  tesislerine, yüzde 7,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit  teslimatının yüzde 86,7'si termik santrallere ve yüzde 8,4'ü demir-çelik  haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat  yüzde 97,6 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.




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