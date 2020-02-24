Katı yakıtlarda geçen yılın aralık ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.
En fazla üretim ve teslimat linyitte oldu
24.02.2020 10:31
Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
AA
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, aralıkta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 811 bin 105 ton, taş kömürü kokunda 380 bin 910 ton ve taş kömüründe 102 bin 392 ton oldu.
Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 114 bin 763 ton, taş kömürü kokunda 415 bin 605 ton ve taş kömüründe 3 milyon 577 bin 893 ton olarak hesaplandı.
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taşkömürü teslimatının yüzde 61,2'si termik santrallere, yüzde 11,8'i kok tesislerine, yüzde 7,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86,7'si termik santrallere ve yüzde 8,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,6 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.
12:26114.058
En Yüksek
|Değişim
|: -2,37%
|| -2.771,74
|Açılış
|: 114.984
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|Önceki Kapanış
|: 116.829
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114.984
En Düşük
113.870
12:266,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0633
|Açılış
|: 6,1520
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|Önceki Kapanış
|: 6,1020
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6,1552
En Düşük
6,0929
12:266,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0532
|Açılış
|: 6,6560
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|Önceki Kapanış
|: 6,6180
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6,6698
En Düşük
6,5989
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En Yüksek
|Değişim
|: 3,74%
|| 12,03
|Açılış
|: 334,05
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|Önceki Kapanış
|: 322,02
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334,05
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|91.534.440
|% 20,00
|
|RALYH
|9,43
|38
|% 15,00
|
|YBTAS
|5.656,70
|192.328
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|52.114
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|99.611
|% 9,57
|
|FENER
|14,49
|136.958.092
|% -10,00
|
|DARDL
|4,96
|51.753
|% -9,98
|
|SALIX
|5,30
|1.823
|% -7,67
|
|AYCES
|10,90
|317.684
|% -7,63
|
|ORMA
|4,48
|797
|% -7,44
|
|THYAO
|13,82
|794.500.196
|% -4,82
|
|IPEKE
|10,29
|354.026.355
|% 5,54
|
|ASELS
|28,38
|334.547.213
|% -1,60
|
|KOZAA
|12,90
|277.675.817
|% 2,87
|
|KRDMD
|2,71
|220.694.516
|% -3,90
|
|CEMAS
|1,26
|132.646.951
|% 0,00
|
|ODAS
|2,09
|193.187.868
|% -1,42
|
|KRDMD
|2,71
|220.694.516
|% -3,90
|
|THYAO
|13,82
|794.500.196
|% -4,82
|
|TEKTU
|1,56
|88.972.604
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9217
|7,9614
|% 0,63
|
|Frank
|6,2513
|6,2890
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6354
|1,6436
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.685
|1.685
|41,05
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,64
|
|Cumhuriyet
|2.206
|2.239
|73,00
|
|Tam
|2.196
|2.251
|68,98
|
|Yarım
|1.062
|1.089
|33,37
|
|Çeyrek
|532
|545
|16,68
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,82
|0,29
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|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|56,09
|56,09
|-1,85
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