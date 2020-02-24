En fazla üretim ve teslimat linyitte oldu













AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.Buna göre, aralıkta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 811 bin 105 ton, taş kömürü kokunda 380 bin 910 ton ve taş kömüründe 102 bin 392 ton oldu.Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 114 bin 763 ton, taş kömürü kokunda 415 bin 605 ton ve taş kömüründe 3 milyon 577 bin 893 ton olarak hesaplandı.Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taşkömürü teslimatının yüzde 61,2'si termik santrallere, yüzde 11,8'i kok tesislerine, yüzde 7,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86,7'si termik santrallere ve yüzde 8,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,6 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.