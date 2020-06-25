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En fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı

25.06.2020 10:40

Son güncelleme : 25.06.2020 10:40
Katı yakıtlarda nisanda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin katı yakıt  istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda katı yakıtların toplam satılabilir üretim  miktarları, linyitte 4 milyon 57 bin 865 ton, taş kömürü kokunda 346 bin 259 ton  ve taş kömüründe 13 bin 282 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 4 milyon 5 bin 743 ton, taş kömüründe  1 milyon 935 bin 722 ton ve taş kömürü kokunda 349 bin 328 ton olarak  hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde,  nisanda taş kömürü teslimatının yüzde 47,9'u termik santrallere, yüzde 24,1'i kok  tesislerine, yüzde 12,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit  teslimatının yüzde 85,8'i termik santrallere ve yüzde 10,4'ü demir-çelik  haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat  yüzde 97,6 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-nisan  döneminde yüzde 106,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü  kokunda yüzde 87,7 iken taş kömüründe yüzde 2,8 olarak belirlendi.




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