En fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı













AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.Buna göre, ocakta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 622 bin 697 ton, taş kömürü kokunda 380 bin 269 ton ve taş kömüründe 107 bin 601 ton oldu.Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 50 bin 290 ton, taş kömüründe 3 milyon 446 bin 696 ton ve taş kömürü kokunda 458 bin 97 ton olarak hesaplandı.Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 111,3 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 83 iken taş kömüründe yüzde 3,1 olarak hesaplandı.Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taşkömürü teslimatının yüzde 63'ü termik santrallere, yüzde 12,3'ü kok tesislerine, yüzde 7,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86,6'sı termik santrallere ve yüzde 9,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 98,5 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.