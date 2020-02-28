GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Enerji ithalatı faturası ocakta arttı

28.02.2020 10:37

Son güncelleme : 28.02.2020 10:37
Türkiye`nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 4 milyar 109 milyon 631 bin dolara yükseldi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ocakta Türkiye'nin toplam ithalat  tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 artışla 19 milyar 207 milyon dolar  oldu.

Bunun 4 milyar 109 milyon 631 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından  elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın ocak ayında bu rakam 3 milyar 874 milyon 367 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı  faturasında yüzde 6,1 artış oldu.

Öte yandan, ocakta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 22,7 artarak 2 milyon 683 bin 700 tona yükseldi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:22103.472
Değişim :  -6,29% |  -6.946,38
Açılış :  99.332  
Önceki Kapanış :  110.418  
En Yüksek
105.033 En Düşük
99.332
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 7,30 5.475 % 12,31  
HUBVC 24,88 1.711.913 % 7,55  
SANEL 3,78 11 % 5,00  
RALYH 8,00 16 % 1,27  
MTRYO 5,85 112.737 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0077 8,0479 % 0,47  
Frank 6,4263 6,4650 % 0,85  
Riyal 1,6580 1,6664 % 0,63  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.623 -14,40  
Altın Gr. 327 327 0,46  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,11 17,15 -0,51  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 -0,07  
B. Petrol 50,17 50,17 -1,56  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru