AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor.
Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
29.05.2020 14:29
Son güncelleme : 29.05.2020 14:29
AA
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Çarşamba günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,92 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,50, en yüksek yüzde 1,67 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,80 olurken, tahminler yüzde 9,80-11,73 aralığında yer aldı. Enflasyon nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış göstermişti.
14:14105.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -348,81
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
14:146,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8294
En Düşük
6,8095
14:147,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0611
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6084
En Düşük
7,5388
14:14379,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,93
|Açılış
|: 379,36
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
379,64
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.333.777
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|19.379.439
|% 9,89
|
|HLGYO
|1,83
|54.756.284
|% 9,58
|
|YONGA
|22,50
|105.929
|% 9,33
|
|BERA
|4,35
|111.939.316
|% 8,21
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.598.884
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|127.766
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|731.846
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|1.043.242.494
|% 1,16
|
|THYAO
|12,45
|637.330.051
|% -1,81
|
|GSRAY
|3,28
|469.358.528
|% 6,15
|
|ASELS
|30,14
|351.948.665
|% 0,27
|
|TUKAS
|8,82
|345.651.087
|% -7,16
|
|GSRAY
|3,28
|469.358.528
|% 6,15
|
|GARAN
|7,87
|1.043.242.494
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,45
|191.293.935
|% 0,69
|
|TSKB
|1,08
|122.229.605
|% 2,86
|
|MNDRS
|2,02
|182.075.148
|% 4,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3985
|8,4406
|% 0,35
|
|Frank
|7,0746
|7,1172
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8128
|1,8219
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|8,51
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.490
|15,90
|
|Tam
|2.532
|2.558
|8,70
|
|Yarım
|1.235
|1.249
|8,00
|
|Çeyrek
|618
|625
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,06
|
|B. Petrol
|35,05
|35,05
|-0,98
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