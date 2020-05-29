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Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

29.05.2020 14:29

Son güncelleme : 29.05.2020 14:29
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor.



AA

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Çarşamba günü açıklanacak  mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin  katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin  ortalaması yüzde 0,92 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için  enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,50, en yüksek yüzde 1,67 aralığında yer  aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde  0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a  düşeceği hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin  ortalaması ise yüzde 9,80 olurken, tahminler yüzde 9,80-11,73 aralığında yer  aldı. Enflasyon nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış göstermişti.




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