AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor.
Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
30.06.2020 13:04
Son güncelleme : 30.06.2020 13:04
AA
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,70 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,30 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,18 olurken, tahminler yüzde 7,50-11,60 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış göstermişti.
12:48116.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 738,93
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
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116.831
En Düşük
116.147
12:486,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,8590
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|Önceki Kapanış
|: 6,8650
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6,8569
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
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|Açılış
|: 7,6800
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|Önceki Kapanış
|: 7,7200
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En Düşük
7,6775
12:48390,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 390,25
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|Önceki Kapanış
|: 390,72
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391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|13.822.684
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.539.484
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|157.554.891
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|9.513.690
|% 9,95
|
|NUGYO
|4,78
|33.017.399
|% 9,89
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|GLBMD
|4,50
|8.166.306
|% -6,64
|
|TSPOR
|7,13
|394.340.268
|% -6,06
|
|DAGI
|5,75
|3.951.812
|% -4,49
|
|KRDMD
|3,16
|821.785.547
|% 1,28
|
|GARAN
|8,57
|629.655.068
|% 0,47
|
|KARSN
|3,00
|540.823.071
|% 5,63
|
|ASELS
|32,58
|490.426.235
|% 1,62
|
|TSPOR
|7,13
|394.340.268
|% -6,06
|
|KRDMD
|3,16
|821.785.547
|% 1,28
|
|IHLGM
|1,66
|365.658.729
|% 3,11
|
|KARSN
|3,00
|540.823.071
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,95
|348.638.177
|% 1,56
|
|ODAS
|2,53
|346.990.764
|% 2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3800
|8,4220
|% -0,31
|
|Frank
|7,1697
|7,2129
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,61
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.544
|-6,30
|
|Tam
|2.600
|2.611
|-6,50
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-3,20
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|-0,60
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