AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor.
Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
31.01.2020 14:26
Son güncelleme : 31.01.2020 14:27
AA
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 8,5-12 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,91 oldu.
14:10119.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -207,03
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.202
14:105,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0074
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
14:106,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6042
En Düşük
6,5781
14:10303,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,72
|Açılış
|: 303,74
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
304,31
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|7,08
|10.397.426
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.179.093
|% 19,96
|
|HUBVC
|30,80
|17.129.934
|% 19,94
|
|TKNSA
|8,44
|16.347.717
|% 19,89
|
|NATEN
|18,25
|17.507.857
|% 16,99
|
|QNBFB
|40,94
|987.022
|% -14,99
|
|BURVA
|12,29
|501.454
|% -14,95
|
|OSMEN
|5,85
|50.251
|% -9,86
|
|EKIZ
|1,31
|40.569
|% -9,66
|
|SALIX
|7,44
|4.452
|% -9,27
|
|SISE
|5,63
|2.027.293.251
|% 13,51
|
|THYAO
|13,72
|935.013.489
|% -0,80
|
|SODA
|6,90
|877.270.646
|% 6,48
|
|TRKCM
|3,90
|457.564.039
|% 16,07
|
|ASELS
|23,66
|388.868.825
|% 0,00
|
|SISE
|5,63
|2.027.293.251
|% 13,51
|
|SODA
|6,90
|877.270.646
|% 6,48
|
|TRKCM
|3,90
|457.564.039
|% 16,07
|
|KRDMD
|2,85
|321.158.666
|% 1,42
|
|ODAS
|2,04
|167.134.884
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8213
|7,8605
|% 0,27
|
|Frank
|6,1480
|6,1850
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5900
|1,5979
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|1,90
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|0,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|2,25
|
|Yarım
|967
|992
|1,08
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|57,55
|57,55
|0,22
|