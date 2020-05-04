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Enflasyon rakamları açıklandı

04.05.2020 10:03

Son güncelleme : 04.05.2020 10:16
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 10,94, aylık yüzde 0,85 arttı.



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %1,55 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,90 ile giyim ve ayakkabı, %4,91 ile eğlence ve kültür ve %5,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %31,32 ile alkollü içecekler ve tütün, %20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,52 ile konut oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %1,83 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer gruplar ise %1,23 ile haberleşme, %0,67 ile eğlence ve kültür ve %0,32 ile konut oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %4,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,08 ile giyim ve ayakkabı ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %11,27, AYLIK %1,11 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,18 artış gerçekleşti.







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COSMO 3,10 25.866 % 9,93  
RTALB 24,60 4.004.117 % 9,92  
TACTR 5,14 2.604.813 % 9,83  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7369 8,7807 % 0,08  
Frank 7,2702 7,3139 % 0,12  
Riyal 1,8652 1,8746 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 4,57  
Altın Gr. 385 385 1,95  
Cumhuriyet 2.470 2.525 11,20  
Tam 2.535 2.587 11,50  
Yarım 1.235 1.264 5,70  
Çeyrek 619 632 2,80  
Gümüş.Ons 14,96 15,00 -0,01  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,01  
B. Petrol 26,34 26,34 -0,10  
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