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EPDK akaryakıt şirketlerini uyardı!

02.06.2020 09:17

Son güncelleme : 02.06.2020 09:23
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit edilmesi üzerine şirketleri fiyatların makul seviyeye çekilmesi yönünde uyarırken, fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceğini belirtti.



AA

EPDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye’de akaryakıt  fiyatlarının serbest piyasa ortamında rekabetçi bir anlayışla belirlendiği  kaydedildi.

Fiyatların EPDK tarafından belirlenmediği ve kurumun indirim ile  artışlara müdahale etmediği vurgulanan açıklamada, "Ancak fiyat hareketleri EPDK  tarafından anbean titizlikle takip ediliyor. Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın  işleyişini ve rekabet ortamını bozan fiyat hareketlerine karşı ise EPDK’nin  müdahale etme ve tavan fiyat uygulama seçeneği bulunuyor. Bu kapsamda, EPDK  geçtiğimiz yıllarda 3 defa 2’şer aylık süreyle tavan fiyat uygulamasına karar  vermiş, yurt geneli için belirlenen tavan fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt  satışı engellenmişti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, EPDK'nin özellikle yeni tip koronavirüs salgınının  yaşandığı son aylarda akaryakıt sektöründe yaşanan bazı fiyat hareketlerinin  tüketiciyi mağdur ettiği ve rekabet ortamını bozan bir hal aldığını tespit ettiği  aktarıldı.

"BU HAREKET, SEKTÖRÜ DİNAMİTLEMEKTİR"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa  Yılmaz, tüm iller için geçerli akaryakıt fiyat marjlarının geçmiş dönemlere göre  makul olmayacak biçimde arttığının tespit edildiğini belirterek, "İstanbul Avrupa  yakası marjlarında yüksek artışlar gördük. Diğer illerde ise marjlar çok daha  fazla artış gösterdi. Bunu da hiçbir dağıtıcı, maliyet artışıyla ya da bir başka  gerekçeyle açıklayamaz. Bu hareket doğrudan tüketiciyi mağdur etmek ve sektörü  dinamitlemektir." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ BİR BALANS AYARI SÜRPRİZ OLMASIN"

Yılmaz, katkılı ürünlere ilişkin marjların da katkılı olmayan ürün  marjlarına kıyasen belirgin bir artış gösterdiğini dile getirerek, şunları  kaydetti:

"Katkılı ürünler İstanbul Avrupa yakasında litre başı 5 kuruş, diğer  illerde litre başı 7 kuruş gibi makul olmayan seviyelere çıkmış durumda. Yurt  genelinde ortaya çıkan bu artışa EPDK’nin sessiz kalmasını da kimse beklemesin.  Çok net söylüyorum. Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Oyunu  kuralına göre oynamak akaryakıt sektörünün tüm oyuncularının kırmızı çizgisi  olmalı. Aksi halde sektöre yeni bir balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz  olmasın. Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı atmaktan  çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat  kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz."




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