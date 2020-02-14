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Euro Bölgesi 4. çeyrekte büyüdü

14.02.2020 13:34

Son güncelleme : 14.02.2020 13:45
Euro Bölgesi, 2019`un 4`üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 ve 2018`in aynı dönemine göre de yüzde 0,9 büyüdü.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış  GSYH, 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 0,9 olarak belirlendi.

AB'de ise GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,2 arttı.

Böylece 2019'da Euro Bölgesi yüzde 1,2, AB ise yüzde 1,4 büyüdü.




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