Euro Bölgesi, 2019`un 4`üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 ve 2018`in aynı dönemine göre de yüzde 0,9 büyüdü.
Euro Bölgesi 4. çeyrekte büyüdü
14.02.2020 13:34
Son güncelleme : 14.02.2020 13:45
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro
Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 0,9 olarak belirlendi.
AB'de ise GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,2 arttı.
Böylece 2019'da Euro Bölgesi yüzde 1,2, AB ise yüzde 1,4 büyüdü.
13:28120.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 452,91
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.537
13:286,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
13:286,5697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
13:28307,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,78
|Açılış
|: 307,06
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,34
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,78
|470.019.852
|% 15,83
|
|AYCES
|12,74
|6.098.290
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,92
|233.838.571
|% 13,42
|
|ALCTL
|20,08
|39.568.136
|% 12,75
|
|GEDIK
|12,05
|47.401.428
|% 10,55
|
|TUKAS
|12,43
|2.468.353
|% -18,55
|
|QNBFB
|50,85
|713.037
|% -8,87
|
|OZBAL
|2,40
|9.615.275
|% -8,40
|
|SAFKR
|3,07
|833.193
|% -8,36
|
|RHEAG
|2,18
|35.738.730
|% -7,23
|
|ASELS
|29,54
|928.529.967
|% 4,68
|
|THYAO
|14,93
|917.318.794
|% -0,40
|
|ISGYO
|2,28
|476.395.961
|% 10,14
|
|GSRAY
|2,78
|470.019.852
|% 15,83
|
|PETKM
|4,13
|396.869.066
|% 1,23
|
|ISGYO
|2,28
|476.395.961
|% 10,14
|
|GSRAY
|2,78
|470.019.852
|% 15,83
|
|CEMAS
|1,25
|167.185.874
|% 3,31
|
|PETKM
|4,13
|396.869.066
|% 1,23
|
|KARSN
|1,88
|176.144.095
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8789
|7,9185
|% 0,23
|
|Frank
|6,1545
|6,1915
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6110
|1,6191
|% 0,29
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,18
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.063
|3,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,10
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,53
|
|Çeyrek
|490
|502
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,57
|56,57
|0,23
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