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Euro Bölgesi ekonomilerinde koronavirüs endişeleri artıyor

20.02.2020 11:18

Son güncelleme : 20.02.2020 11:18
Koronavirüs sebebiyle Çin`de yavaşlayan ekonomik aktivitenin, Euro Bölgesi ekonomilerini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Bölgenin en büyük ekonomisi konumundaki Almanya`da ZEW beklenti endeksi, geçen ay 26,7 ile 2015`ten bu yana en yüksek seviyesine çıksa da şubatta 8,7 seviyesine geriledi.



AA

Büyüme konusunda son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçen ve istenilen hızda performans gösteremeyen Avro Bölgesi'nin, koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle  en önemli ticaret ortaklarından olan Çin'deki salgından en fazla etkilenen ekonomilerden olması öngörülüyor.

Özellikle ihracat bazlı üretim yapan Almanya başta olmak üzere, Çin  ekonomisindeki yavaşlamanın bölge ülkelerinin imalat sektöründeki daralmayı  derinleştirebileceği endişesi giderek artıyor.

Almanya'da, geçen ay Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW)  Ekonomik Güven Endeksi, 26,7 ile 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıksa da  bu ay beklentilerin oldukça üzerinde gerileyerek 8,7 seviyesinde gerçekleşti.  Aynı dönemde ZEW cari durum endeksi de eksi 9,50'den eksi 15,7 seviyesine  geriledi.

Geçen hafta yayımlanan Avro Bölgesi aralık ayı sanayi üretimi  verilerinde, aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda ise yüzde 4,1'lik gerileme  kaydedilmişti.

Almanya'da aralıkta sanayi üretimi aylık bazda beklentilerin üzerinde  azalarak yüzde 3,5, yıllık bazda ise yüzde 6,8 gerilemişti. Avro Bölgesi, 2019'un  son çeyreğinde beklentilerin altında kalarak yüzde 0,9 ile son 7 yılın en düşük  büyümesini kaydederken, Almanya, beklentilerin hafif üzerinde yüzde 0,3  büyümüştü.

Analistler, cuma günü açıklanacak hizmet sektörü Satınalma  Yöneticileri Endeklerinin (PMI)  Avro Bölgesi ekonomilerine ilişkin daha net bir  resim ortaya koyacağını belirtti.

Koronavirüsün bölge ekonomilerine olası etkisi ve beklenenden kötü bir  seyir izleyen makroekonomik veri akışına paralel avro/dolar paritesi de 1,0786  ile yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

AB İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET HACMİ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği  (AB) ekonomilerinin 2019'da Çin ile yaptığı mal ticareti yaklaşık 476 milyar avro  seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam, Çin'i birlik dışından en büyük ikinci  ticari ortak konumuna getiriyor. Çin'in AB ülkelerine ihracatı 297 milyar avro  iken, bu ülkelerden ithalatı yaklaşık 179 milyar avro oldu.

Almanya, AB ülkeleri içinde Çin ile en fazla ticaret hacmine sahip  ülke konumunu sürdürüyor. Çin ile Alman ekonomisinin toplam ticaret hacmi 2019'da  173 milyar avroluk bir büyüklüğe ulaştı. Çin, Almanya'dan ithal ettiği 96 milyar  avroluk mal ile Almanya'nın en büyük üçüncü pazarı konumunda bulunuyor.

Analistler, Çin'de son dönemde yaşanan yavaşlamanın Alman ekonomisini  de olumsuz etkilemesini beklediklerini ifade etti.

Fransa ile Çin arasındaki ticaret hacmi, 2019'da 52 milyar avro  seviyesinde gerçekleşirken, Fransa'nın Çin'e ihracatı 21 milyar avro oldu.

ECB'DEN AKSİYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Yatırımcıların diğer bir gündem maddesini de Avrupa Merkez Bankası'nın  (ECB) atacağı olası adımlar oluşturuyor.

Analistler, salgın öncesi ECB'nin 2020'de faiz indirimine gitme  ihtimalinin yüzde 80 olduğunu belirterek, indirimin yılın son toplantısında  yapılmasının fiyatlandığını ancak salgın sonrası beklentilerin önemli ölçüde öne  çekildiğini kaydetti.

Piyasalarda ECB'nin en geç eylül ayında faiz indirimine gitme ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, ECB'nin devam eden parasal genişlemesinin salgının Avro Bölgesi ekonomileri üzerindeki etkisini ne  derecede önleyebileceğinin ise tartışıldığını söyledi.

Analistler, ECB'nin, tahvil alım programıyla halihazırda bölgeye  elindeki likiditenin çoğunu sağladığını, AB ekonomilerinin maliye politikalarıyla  desteklenmesi isteğinin gündeme gelebileceğini aktardı.

ECB'nin bir sonraki toplantısında "güvercin" mesajlar ve politika  faizinde indirime yönelik ipuçları vermesi olasılığının arttığını vurgulayan  analistler, salgının aşağı yönlü etkilerinin tahvil piyasasında da fiyatlandığına  dikkati çekti.

Alman 10 yıllık tahvil faizleri, 3 Şubat'ta yüzde eksi 0,447  seviyesine gerileyerek Ekim 2019'dan bu yana en düşük seviyesini test etmişti.  Benzer şekilde hareket eden Fransız 10 yıllık tahvilleri de yüzde eksi 0,167  getiri ile son 5 ayın en düşük seviyesinde bulunuyor.




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