GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Euro Bölgesi`nde imalat sanayi düşüşünü hafifletti

02.03.2020 14:44

Son güncelleme : 02.03.2020 14:44
Euro Bölgesi`nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, koronavirüsün ortaya çıkmasına ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açmasına rağmen şubatta 49,2 puana yükseldi.



AA

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit'in nihai verilerine göre, şubatta 47,9 puan olan imalat sanayi PMI, şubatta 49,2 puana yükseldi. Böylece  şubat PMI’nın, 49,1 puan olarak açıklanan öncü verinin üzerinde kalarak son bir yılın en yüksek puanına ulaştı. Buna karşın imalat bölgede imalat sanayi PMI'nın 13 aydır 50 puanın altında bulunması dikkati çekti.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketlerin koronavirüs salgınının tedarik zincirlerinde  aksamalara yol açtığına ve dış satışları vurduğuna dair yoğun raporlarına rağmen,  Euro Bölgesi’nin şubat ayı üretimindeki gerilemenin hafiflediğine dair cesaret verici işaretler görüldü.” ifadelerini kullandı.

Williamson, Euro Bölgesi’nde üretimin yaklaşık bir yılın en düşük daralmasını yaşadığını vurgulayarak, "İhracattaki kayba rağmen, yeni siparişler iç tüketimden gelen talep artışı ile 15 ayın en zayıf düşüşünü gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA'DA İÇ TALEP, ÜRETİM VE YENİ SİPARİŞLERDEKİ DÜŞÜŞÜ AZALTTI

Öte yandan, IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da ocak ayında 45,3 olan imalat sanayi PMI, şubatta 48 puana yükseldi. PMI verisi, daha önce yayımlanan ilk bildirimde 47,8 olarak açıklanmıştı.

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor.

IHS Markit açıklamasında, şubattaki artışın, Çin'deki Covid-19'un  ortaya çıkmasına bağlı olarak yeni ihracat siparişlerindeki hızlı düşüşe ve  tedarik zincirlerindeki aksamaya rağmen geldiği vurgulanarak, koronavirüsün  yayılmasının şirketlerin gelecekteki üretimlerini yönelik endişeleri artırdığında  dair kanıtların olduğu belirtildi.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde,  "Çin’deki koronavirüs salgınının ihracat ve tedarik zincirleri üzerindeki  etkisine rağmen, şubatta Almanya imalat sanayi, iç talep sayesinde üretim ve yeni  siparişlerdeki düşüşün azalmasıyla istikrara yakınlaştı.” ifadelerini kullandı.

Smith, Çin'de tedarik zincirinde aksaklıkların devam etmesi ve öteki  ekonomilere yayılması durumunda, arz ve talep yönlü kısıtlamaların  oluşabileceğine ve üretimdeki düşüşün yeniden hızlanabileceğine işaret ederek,  “Bu nedenle, şubatta PMI’da biraz daha olumlu gelen sonuçların sadece sahte bir  şafak olabileceği duygusu var.” değerlendirmesinde bulundu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:29107.654
Değişim :  1,57% |  1.660,73
Açılış :  108.379  
Önceki Kapanış :  105.994  
En Yüksek
109.405 En Düşük
107.430
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARSN 1,94 354.105.276 % 16,17  
OYAYO 4,46 19.340.108 % 14,95  
GRNYO 1,72 20.927.736 % 14,67  
VKFYO 2,36 6.476.652 % 14,56  
GYHOL 22,80 5.179.489 % 14,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9582 7,9981 % -0,10  
Frank 6,4898 6,5289 % 0,89  
Riyal 1,6626 1,6709 % 0,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.603 1.604 24,56  
Altın Gr. 324 324 7,25  
Cumhuriyet 2.140 2.172 28,00  
Tam 2.135 2.189 28,56  
Yarım 1.032 1.059 13,81  
Çeyrek 518 529 6,91  
Gümüş.Ons 16,84 16,88 0,23  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 0,06  
B. Petrol 50,48 50,48 0,81  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru