GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Euro Bölgesi`nde inşaat üretimi yükseldi

19.03.2020 13:41

Son güncelleme : 19.03.2020 13:41
Euro Bölgesi`nde inşaat üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini  yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 3,6 yükseldi. İnşaat üretimi, 2019'un ocak ayına göre ise  yüzde 6 arttı.

AB'de inşaat üretimi, ocakta önceki aya göre yüzde 3,9, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 6,2 yükseliş gösterdi.

AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 20,9 ile Romanya, yüzde 10,2 ile Slovenya ve yüzde 9,3 ile Polonya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 0,3 ile İspanya'da ölçüldü.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:2585.661
Değişim :  0,10% |  84,60
Açılış :  84.940  
Önceki Kapanış :  85.577  
En Yüksek
86.879 En Düşük
84.803
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 35,20 433.977 % 10,00  
GEDIK 12,73 2.415.344 % 9,93  
GLRYH 1,66 1.612.335 % 9,93  
QNBFL 119,70 1.617.946 % 9,92  
RTALB 3,99 1.106.192 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4808 7,5183 % -0,44  
Frank 6,6619 6,7021 % -0,06  
Riyal 1,7342 1,7429 % 0,80  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.479 -7,83  
Altın Gr. 310 310 0,50  
Cumhuriyet 2.075 2.106 -11,00  
Tam 2.061 2.114 -17,49  
Yarım 996 1.022 -8,46  
Çeyrek 500 511 -4,23  
Gümüş.Ons 11,93 11,98 -0,02  
Gümüş Gr. 2,50 2,51 0,01  
B. Petrol 26,29 26,29 1,41  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru