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Euro Bölgesi`nde işsizlik yükseldi

02.07.2020 13:11

Son güncelleme : 02.07.2020 13:11
Euro Bölgesi`nde işsizlik, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mayıs ayında yüzde 7,4 seviyesine çıktı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro  Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7,3 olan  mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mayısta yüzde 7,4'e çıktı.

AB'de ise nisan ayında yüzde 6,6 seviyesinde olan işsizlik, mayısta  yüzde 6,7'ye ulaştı.

AB'de işsiz sayısı mayısta 14 milyon 366 bin olurken, bunun 12 milyon  146 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, mayısta AB'de 2 milyon 815 bin, Euro  Bölgesi'nde 2 milyon 267 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı,  AB'de yüzde 15,7 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 16 olarak ölçüldü.




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