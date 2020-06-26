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Euro Bölgesi`nde şirket kredileri arttı

26.06.2020 13:09

Son güncelleme : 26.06.2020 13:09
Euro Bölgesi`nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler mayısta Kovid-19 krizinde likidite ihtiyacı nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artış gösterdi.



AA

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın mayıs ayına ilişkin şirket ve tüketici  kredileri aylık artış oranlarını yayımladı.

Buna göre mayıs ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 7,3'lük büyüme kaydetti. Söz konusu krediler nisanda Kovid-19 krizinde  şirketlerin likidite ihtiyacının artmasının etkisiyle yüzde 6,6 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3  artarken bir önceki aya göre değişmedi. Mayısta geniş para arzı M3 ise yüzde 8,9  büyüyerek, analistlerin beklentisi olan yüzde 8,6’nın üzerinde kaldı.

Analistler, işlerinin Kovid-19 krizi nedeniyle düşmesinden dolayı  şirketlerin likidite ihtiyaçlarını gidermek için bankalara kredi başvurusu  yaptığını belirterek, hükümet ve merkez bankalarının Kovid-19 salgınının ekonomik  etkisini hafifletmeye yönelik attığı adımların banka kredilerini desteklediğini  kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası’nın da krediler için piyasaya para sağlamaya  devam ettiğine işaret eden analistler, hızlı artan para arzının (M3) orta ve uzun  vadede daha yüksek enflasyon anlamına gelebileceğini konusunda uyarılarda  bulundu.




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