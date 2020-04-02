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Euro Bölgesi`nde ÜFE düştü

02.04.2020 13:15

Son güncelleme : 02.04.2020 13:15
Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 düşüş gösterdi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, şubatta ocak ayına kıyasla  yüzde 0,6 azaldı. ÜFE, 2019'un şubat ayına göre de yüzde 1,3 geriledi.

AB'de ise ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, 2019'un aynı  dönemine göre de yüzde 1 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, şubatta önceki aya kıyasla en fazla yüzde  2,2 ile Slovakya'da, yüzde 0,2 ile İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde  (GKRY) yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 2,2 ile Danimarka'da, yüzde 1,3 ile  İspanya ve Portekiz'de ölçüldü.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip corona virüs (Kovid-19)  tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor.





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