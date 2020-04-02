Euro Bölgesi`nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 düşüş gösterdi.
Euro Bölgesi`nde ÜFE düştü
02.04.2020 13:15
Son güncelleme : 02.04.2020 13:15
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin şubat ayı ÜFE verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,6 azaldı. ÜFE, 2019'un şubat ayına göre de yüzde 1,3 geriledi.
AB'de ise ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 1 düştü.
AB ülkeleri arasında ÜFE, şubatta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 2,2 ile Slovakya'da, yüzde 0,2 ile İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yükseldi.
ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 2,2 ile Danimarka'da, yüzde 1,3 ile İspanya ve Portekiz'de ölçüldü.
Söz konusu veriler, AB ülkelerinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayını kapsamıyor.
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