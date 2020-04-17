Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon martta yüzde 0,7`ye geriledi.
Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon geriledi
17.04.2020 13:09
Son güncelleme : 17.04.2020 13:09
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 0,7'ye düştü. AB'de ise şubatta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,2 olarak ölçüldü.
AB üyesi ülkeler arasında martta en yüksek enflasyon yüzde 3,9 ile Macaristan ve Polonya’da gerçekleşti.
Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,1 ile İtalya, İspanya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) belirlendi.
Enflasyon oranı, martta Almanya'da yüzde 1,3, Fransa'da yüzde 0,8, Hollanda’da yüzde 1,1 ve Avusturya’da yüzde 1,6 oldu.
Bu arada, Euro Bölgesi'nde para
politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
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