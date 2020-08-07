Sosyal medya platformu Facebook`un hisseleri, şirketin TikTok benzeri uygulamasını yakında kullanıma açacağını açıklamasının üzerine yüzde 6.0`dan çok sıçramayla tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.
Facebook hisseleri rekor düzeyde
07.08.2020 09:44
Son güncelleme : 07.08.2020 09:44
DHA
Facebook açıklamasına göre, yeni uygulama Reels, Instagram'ın bir eklentisi olarak kullanılmaya başlanacak.
TikTok'un ABD'de 100 milyon dolayında kullanıcısı bulunuyor. Yatırımcılar, Facebook'un yeni uygulama ile bu pazardan önemli bir pay alabileceği beklentisiyle alıma geçince, Facebook hisseleri yüzde 6.43 artışla 256.06 dolara kadar yükseldi.
Öte yandan Facebook, Romanya üzerinden yönetilen ABD Başkanı Donald Trump yanlısı Facebook hesaplarının kapatıldığını doğruladı.
Facebook Güvenlik Politikaları Başkanı Nathaniel Gleicher, bu kapsamda 35 Facebook ve 88 Instagram hesabının kapatıldığını açıkladı.
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
0
En Düşük
0
18:057,2997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0711
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3002
En Düşük
7,2144
18:058,6540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6540
En Düşük
8,5597
18:05483,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,92
|Açılış
|: 483,35
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,30
En Düşük
478,68
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5498
|9,5977
|% 0,87
|
|Frank
|7,9722
|8,0202
|% 0,78
|
|Riyal
|1,9396
|1,9493
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.062
|-2,07
|
|Altın Gr.
|483
|483
|3,98
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.368
|23,90
|
|Tam
|3.304
|3.485
|24,70
|
|Yarım
|1.604
|1.689
|12,00
|
|Çeyrek
|804
|850
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|28,65
|28,70
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,01
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 39 kaybederek (% -3.86 ) 1, 181
-
17:58XU100
Endeks 1, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 49 altında . İşlem hacmi 22, 206.00 milyon TL de
-
17:58TEKTU
Yüzde -8.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 200, 030 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 075 adet işlem
-
17:56GUSGR
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 548, 728 adet işlem