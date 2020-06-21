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Fas alınan tedbirlerini gevşetiyor

21.06.2020 17:53

Son güncelleme : 21.06.2020 17:53
Fas hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgını nedeniyle durdurulan iç hat uçuşları, şehitler arası ulaşım ve ticari faaliyetlere perşembe gününden itibaren yeniden başlanacağını duyurdu.



AA

İçişleri, Sağlık, Sanayi ve Ticaret bakanlıklarından yapılan ortak  yazılı açıklamaya göre; spor salonları, eğlence ve dinlenme merkezleri ile  turistik tesislerin yüzde 50'lik kapasiteyi geçmemek kaydıyla yeniden açılması  kararlaştırıldı.

Açıklamada ayrıca, sosyal mesafeye dikkat edilmesi şartıyla büyük  ticaret merkezleri ve sahillerin açılacağı, sinema ve televizyon sektöründeki  faaliyetler ile iç hat uçuşları ve şehirler arası ulaşımın yeniden başlayacağı  belirtildi.

Ülkede kademeli olarak normal hayata dönülmesi ve ekonominin  canlandırılması için alınan bu kararların Marakeş, Tanca, El-Araiş ve  El-Kunaytıra kentlerini kapsamadığı ifade edildi.

Açıklamada, müze, sinema ve tiyatro salonları, umumi yüzme  havuzlarının kapalı kalmaya devam edeceği, düğün ve cenaze merasimleri gibi büyük  katılımlı toplantıların da yapılmayacağı aktarıldı.Fas Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 213 can kaybı, 9 bin 957 vaka bulunuyor.





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