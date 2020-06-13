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Fed, Para Politikası Raporu`nu yayımladı

13.06.2020 10:17

Son güncelleme : 13.06.2020 10:17
ABD Merkez Bankasınca (Fed), ekonomik görünüme yönelik olağanüstü bir belirsizlik bulunduğu, ekonomik durgunluğun hasarının oldukça kalıcı olabileceği uyarısı yapıldı.



AA

ABD Kongresi için Fed tarafından yılda 2 kez hazırlanan yarıyıllık  Para Politikası Raporu'nun haziran sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongrede sunacağı raporda, yeni  tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde ekonomik zorluklara  neden olduğu belirtildi.

Salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin ekonomik faaliyette  sert düşüşe neden olduğuna işaret edilen raporda, iş kayıplarının arttığı ve  salgından önce son 50 yılın en düşük seviyesinde olan işsizlik oranının rekor  seviyelere yükseldiği hatırlatıldı.

TÜM ARAÇLARI KULLANMA KARARLILIĞI YİNELENDİ

Ekonomik faaliyeti desteklemek için Fed'in politika faizini hızla  sıfıra indirdiği anımsatılan raporda, piyasaların istikrarının sağlanması ve hane  halklarıyla işletmelere kredi akışının desteklenmesi için olağanüstü önlemler  alındığı kaydedildi.

Raporda, "Fed, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm  araçlarını kullanmaya, böylece maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini  desteklemeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Yabancı hükümetler ve merkez bankalarının da piyasaya likidite  sağlamak için güçlü ve hızlı müdahalelerde bulunduğu vurgulanan raporda, son  dönemde salgına karşı alınan önlemler hafifletildikçe ekonomik faaliyetin bazı  yabancı ekonomilerde canlanmaya başladığı bildirildi.

"EKONOMİK HASAR, KALICI OLABİLİR" UYARISI

Raporda, salgının birçok küçük işletme için ciddi riskler doğurduğu  kaydedilerek, "Küçük işletmelerin yaygın başarısızlıkları, yerel toplulukların  ekonomik görünümünü olumsuz etkileyecek, ekonomik toparlanma ve gelecekteki iş  gücü verimliliği artışını yavaşlatacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgının ilerleyişinin belirsizliğini koruduğuna ve yeniden  yayılmasının önemli bir risk oluşturduğuna işaret edilen raporda, "Durgunluğun  ekonomik hasarı, oldukça kalıcı olabilir. Talepteki düşüş nihayetinde birçok  işletmenin iflasına neden olabilir, iş dinamizmini ve inovasyonu azaltabilir."  ifadelerine yer verildi.

Raporda, ekonomik görünüme yönelik risklerin normalden daha fazla  olduğu belirtilerek, "İlerideki yol, olağanüstü bir şekilde belirsiz."  değerlendirmesi yapıldı.

Fed'in raporunda, küresel ticaretteki aksamaların küresel tedarik  zincirlerinin maliyetli şekilde yeniden yapılandırılmasına da yol açabileceği  kaydedildi.




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