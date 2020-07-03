Fed 8 toplantı gerçekleştirecek















ABD Merkez Bankası(Fed), 2021 yılına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesi(FOMC) toplantı takvimini açıkladı.



Fed'in internet sitesinde yayımlanan takvime göre, 2021 yılında da bu yıl olduğu gibi 8 toplantı gerçekleştirilecek.



Fed'in 2021 yılına ilişkin toplantı takvimi şu şekilde belirlendi:



26-27 Ocak

16-17 Mart *

27-28 Nisan

15-16 Haziran *

27-28 Temmuz

21-22 Eylül *

02-03 Kasım

14-15 Aralık *



* Kararla birlikte ekonomik projeksiyonlar da açıklanacak.