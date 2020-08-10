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Fed büyük bankalar için sermaye gereksinimlerini açıkladı

10.08.2020 17:33

Son güncelleme : 10.08.2020 17:39
ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl stres testinden geçen büyük bankalar için sermaye gereksinim oranlarını duyurdu.



AA

Fed'den yapılan açıklamada, toplam varlıkları 100 milyar dolardan  fazla olan bankalar için belirlenen sermaye oranlarının 1 Ekim itibarıyla  yürürlüğe gireceği bildirildi.

Asgari sermaye gereksiniminin yüzde 4,5 olduğunun belirtildiği  açıklamada, stres sermaye tamponunun ise en az yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.

Fed'in stres testinin ardından belirlediği oranlara göre, Goldman  Sachs yüzde 13,7 ile sermaye gereksinim oranı en yüksek banka oldu. Goldman  Sachs'ı yüzde 13,4 ile Morgan Stanley izledi.




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