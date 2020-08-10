ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl stres testinden geçen büyük bankalar için sermaye gereksinim oranlarını duyurdu.
Fed büyük bankalar için sermaye gereksinimlerini açıkladı
10.08.2020 17:33
Son güncelleme : 10.08.2020 17:39
AA
Fed'den yapılan açıklamada, toplam varlıkları 100 milyar dolardan fazla olan bankalar için belirlenen sermaye oranlarının 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.
Asgari sermaye gereksiniminin yüzde 4,5 olduğunun belirtildiği açıklamada, stres sermaye tamponunun ise en az yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.
Fed'in stres testinin ardından belirlediği oranlara göre, Goldman Sachs yüzde 13,7 ile sermaye gereksinim oranı en yüksek banka oldu. Goldman Sachs'ı yüzde 13,4 ile Morgan Stanley izledi.
17:231.078
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 17,52
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:237,3086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:238,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0779
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:23479,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,68
|Açılış
|: 479,83
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|28,60
|12.547.583
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|283.900
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.794.160
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.074.092
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.012.337
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,05
|2.399.763.350
|% 7,50
|
|EKGYO
|1,97
|1.465.107.075
|% 0,51
|
|GARAN
|6,60
|854.280.650
|% 0,30
|
|GUSGR
|5,62
|785.623.555
|% 2,55
|
|KARSN
|2,93
|574.391.609
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,97
|1.465.107.075
|% 0,51
|
|KARSN
|2,93
|574.391.609
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,72
|444.935.003
|% 2,26
|
|SKBNK
|1,39
|193.732.280
|% 2,96
|
|GUSGR
|5,62
|785.623.555
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5203
|9,5680
|% 0,35
|
|Frank
|7,9433
|7,9912
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9393
|1,9490
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.047
|12,16
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-24,00
|
|Tam
|3.192
|3.274
|-25,90
|
|Yarım
|1.543
|1.584
|-12,53
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,26
|
|Gümüş.Ons
|29,22
|29,25
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,22
|
|B. Petrol
|45,07
|45,07
|0,67
|
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