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Fed getiri eğrisi kontrolüne başlayabilir

08.06.2020 13:05

Son güncelleme : 08.06.2020 13:05
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisine etkisini en aza indirmek için birçok araçla piyasalara müdahale eden ABD Merkez Bankası`nın (Fed) "sözle yönlendirme" yapabileceğini, bazı üyeler tarafından da gündeme getirilen getiri eğrisi kontrolüne ilişkin de karar alınabileceğini belirtti.



AA

Çin'de başlayan Kovid-19 salgını, küresel finans sistemini olumsuz  anlamda oldukça ağır etkilerken, dünyada neredeyse bütün merkez bankaları  salgının ekonomik etkilerini minimum hasarla atlatmak için birçok önlem aldı.

Doların küresel ekonomideki rezerv para pozisyonu dolayısıyla Fed'e  diğer merkez bankalarından daha fazla yük binerken, ABD ekonomisi tarihinin en  sert şoklarından biriyle karşı karşıya kaldı.

Kovid-19 salgının küresel finans sitemini ve ABD ekonomsini ciddi  şekilde tehdit etmeye başlamasıyla birlikte Fed, mart ayında politika faizini  sıfıra indirdi.

Küresel finans krizi sonrası 2012-2014 döneminde gerçekleştirilen  parasal genişleme programında Fed, amaçlarının işsizliği azaltmak ve yatırımları  artırmak olduğunu açıklarken, doğası itibarıyla farklı yapıda olan Kovid-19  salgınına ilişkin alınan tedbirlerin amacının finansal piyasaların düzenli bir  şekilde işleyebilmesini sağlamak olduğunu duyurdu.

Finansal piyasalarda meydana gelen bozulma sebebiyle faizleri uzun  süre düşük seviyede tutacağını taahhüt eden Fed, bununla birlikte finansal  piyasaların düzgün şekilde işleyebilmesi için çeşitli para politikası araçlarını  da kullanıma aldı.

Fed, para piyasalarının işleyişinin bozulmaması için martta repo  operasyonlarına başladığını duyururken, günlük 75 milyar dolara kadar çıktığı  repo operasyonlarında 1,5 trilyon dolardan fazla hazine bonosu satın aldı.

Aynı zamanda Kovid-19'un finansal etkileri ortadan kalkana kadar  sınırsız varlık alımı yapacağını duyuran Fed, halihazırda 11 ayrı borçlanma  penceresi oluşturmuş bulunuyor.

FED "SÖZLE YÖNLENDİRME" YAPABİLİR

ABD'de cuma günü açıklanan mayıs ayı istihdam raporunda verilerin  oldukça iyi gelmesi ekonominin beklenenden daha kısa sürede toparlanabileceği  beklentilerini artırırken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık 8 baz puan  yükselerek yüzde 0,83'ten yüzde 0,91'e çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell, mayıs sonunda ekonomi düzelene kadar  ellerindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini açıklarken, analistler  Powell'ın negatif politika faizi seçeneğini oyun dışı bırakması sebebiyle  kullanılabilecek diğer araçların gündeme geldiğini belirtti.

Analistler, yatırımcıların Fed'in halihazırda uygulamada olan  politikaları ve Kovid-19'da ikinci evrenin başlaması durumunda ne tür adımlar  atacağı konusunda daha fazla "sözle yönlendirme" beklediklerini ifade etti.

Varlık alım programının ilerleyişinin de daha açık şekilde ortaya  konulmasının yatırımcı beklentileri arasında olduğunu kaydeden analistler, ABD'de  yüzde 13,3 ile hala çok yüksek seviyede seyreden işsizlik, zayıf kişisel harcama  ve azalan şirket gelirlerinin ilerleyen dönemde iflasları artırabileceğini  belirtti.

Analistler, Fed'in "sözle yönlendirme"yi enflasyon ve işsizlik oranı  hedeflenen seviyeye gelene kadar faiz politikasını sürdüreceğini açıkça belirtmek  kaydıyla ya da belirli bir tarihe kadar faizleri düşük seviyede tutacağını  taahhüt ederek yapabileceğini bildirdi.

Fed yetkililerinin de "sözle yönlendirme"nin kamuoyundaki beklentileri  etkileyerek piyasada oluşan seviyeleri etkilediğine inandıklarını ifade eden  analistler, ABD'de enflasyonun salgından sonra uzun süre düşük seviyelerde  kalmasının olası olduğunu, bu durumun Fed yetkililerince göz önünde  bulundurulduğunu kaydetti.

Analistler, ekonomilerin yeniden açılma süreciyle artan iyimser  havanın Kovid-19'un ekonomiye verdiği zararın ortaya çıkmaya başladıkça  dağılabileceğini ve ekonominin eski seviyelerine gelmesinin zorlu olabileceğini  belirtti.

GETİRİ EĞRİSİ KONTROLÜNE İLİŞKİN KARAR ALINABİLİR

Analistler, ABD'de ikinci dünya savaşından bu yana kullanılmayan  getiri eğrisi kontrolünün bazı Fed üyeleri tarafından gündeme taşındığını  belirtti.

Japonya'da 2016'dan ve Avustralya'da Kovid-19 sürecinden bu yana  kullanımda olduğunu ifade eden analistler, getiri eğrisi kontrolünün risksiz  olmadığını dile getirdi.

Analistler, getiri eğrisi kontrolünde belirli bir vade veya  vadelerdeki tahvil için belirli bir faiz hedefi oluşturulduğunu, merkez  bankalarının belirledikleri bu faiz oranını tutturmak için tahvil piyasasından  belirlenen vadeli tahvilden hedeflenen faiz oranı yakalanana kadar alım yapılarak  uygulandığını bildirdi.

Getiri eğrisi kontrolüyle piyasadaki borçlanma maliyetlerinin  istenilen seviyede tutulduğunun altını çizen analistler, böylece hükümetle  birlikte şirketler ve tüketiciler için de faiz oranlarının düşük seviyede  tutulmasının amaçlandığını söyledi.

Analistler, bazı Fed yetkililerinin getiri eğrisi kontrolünün kısa  dönem faiz oranlarının uzun süre düşük seviyede kalacağı mesajını iletmenin bir  başka yolu olduğunu düşündüğünü belirtti.

Fed'in bu aracı kullanması halinde orta vadeli tahvillerden birinin  seçilmesinin olası olduğunu tahmin eden analistler, yatırımcıların halihazırda  kısa dönemli faizlerin düşük seviyelerde kalmasını beklediklerinden getiri eğrisi  kontrolünün işlevsiz kalabileceğine, hedeflenen faiz oranının yatırımcı  beklentilerinden daha düşük bir seviyede olması halinde ise Fed'in oldukça büyük  miktarlarda tahvil almak zorunda kalabileceğine dikkati çekti.

Analistler, enflasyon veya finansal istikrar sebepleriyle aracın  kullanımının zamanından önce sona erdirilmesinin ise kredibilite sorunu  doğurabileceğini, bu durumun faiz oranlarını hızla yükseltebileceğini  ve  borçlanma maliyetlerini oldukça artırabileceğini kaydetti.




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