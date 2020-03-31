ABD Merkez Bankası, finansal piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacıyla yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattığını duyurdu.
Fed`den yabancı bankalara kredi kolaylığı
31.03.2020 16:29
Son güncelleme : 31.03.2020 16:41
AA
Fed'den yapılan açıklamada, yabancı merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşları için geçici repo
kolaylığı sağlanacağı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu repo kolaylığının, yabancı merkez bankaları ve Fed'in New York şubesinde hesapları olan diğer uluslararası finans otoritelerinden oluşan hesap sahiplerinin Fed ile geri alım anlaşmaları yapmalarına imkan sağlayacağı belirtildi.
Yabancı merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşlarının ABD Hazine menkul kıymetlerini ABD dolarıyla geçici olarak takas edebileceğinin ifade edildiği açıklamada, söz konusu işlemin 6 Nisan'dan itibaren 6 ay boyunca uygulanacağı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu repo kolaylığının, Fed'in diğer merkez bankalarıyla kurduğu ABD doları
likidite takasının yanı sıra küresel ABD doları fonlama piyasalarındaki gerilimleri de hafifletmeye yardımcı olacağı ifade edildi.
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