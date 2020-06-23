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Finansal Hizmetler Güven Endeksi arttı

23.06.2020 14:53

Son güncelleme : 23.06.2020 15:13
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), haziranda bir önceki aya göre 1,9 puan artarak 146,7 seviyesine yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran ayına  ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi  açıklandı.

Haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal  sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp  toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, haziranda bir önceki aya göre 1,9 puan artarak 146,7  seviyesine çıktı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç  aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep  beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre,  son üç ayda iş durumunda iyileşme yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya  kıyasla güçlenirken, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki  değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı  yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

Son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ile  gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek devam  etti.

Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve  Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla  değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik  fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal  güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri  için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 1,6, 12,3  ve 10,0 puan arttı.




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