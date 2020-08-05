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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

05.08.2020 15:48

Son güncelleme : 05.08.2020 15:48
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, mayıs ayında 165 milyar 55 milyon dolar seviyesine indi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere  göre, mayıs ayında bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların  döviz varlıkları 665 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 1 milyar 409 milyon  dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 165 milyar 55 milyon dolara  gerileyerek 2 milyar 74 milyon dolar azaldı.

Varlık dağılımı incelendiğinde mayıs ayında  bir önceki aya göre  ihracat alacakları 2 milyar 679 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki  mevduat 3 milyar  97 milyon  dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları  sırasıyla  127 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 665 milyon dolar  arttı.

Yükümlülük dağılımında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi  krediler 1 milyar 511 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi  krediler 274 milyon dolar,  ithalat borçları  2 milyar 646 milyon milyon doları  azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 409 milyon dolar azalış  kaydetti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, mayıs ayında bir önceki  aya göre  yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler,  562 milyon dolar  azalırken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 73 milyon doları arttı. Yurt dışından  sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 533 milyon dolar, uzun  vadeli krediler 387 milyon doları azaldı.

Mayıs ayında kısa vadeli varlıklar 104 milyar 537 milyon dolar iken,  kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 710 milyon  dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 13 milyar 827 milyon   dolar  olarak gerçekleşerek geçen aya göre göre 3 milyar 633 milyon  doları  arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde  31 oldu.




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