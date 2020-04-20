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Fitch, Hong Kong`un kredi notunu düşürdü

20.04.2020 18:04

Son güncelleme : 20.04.2020 18:04
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hong Kong`un kredi notunu "AA" dan "AA-" seviyesine indirdi ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.



AA

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Çin'in Hong Kong Özel İdari  Bölgesi'nde geçen yıl meydana gelen hükümet karşıtı protestoların ardından bölge  ekonomisinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci bir şokla  karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik sosyal mesafe  önlemlerinin ekonomik faaliyette daralmaya neden olduğuna dikkati çekilen  açıklamada, geçen yıl yüzde 1,2 küçülen Hong Kong ekonomisinin bu yıl yüzde 5  daralmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Hong Kong'un uzun dönem yabancı para cinsinden kredi  notunun "AA" dan "AA-" seviyesine düşürüldüğü, görünümünün ise "durağan" olarak  belirlendiği bildirildi.

Bölgede perakende satış, turizm ve uluslararası ticaretin geçen yılın  ardından bu yılın başında da keskin bir düşüş gösterdiğinin aktarıldığı  açıklamada, söz konusu verilerin yılın ilk yarısında zayıf kalmaya devam edeceği  belirtildi.

Açıklamada, küresel ekonomik faaliyette beklenen toparlanmayla Hong  Kong ekonomisinin 2021'de yüzde 3,5'lik büyüme göstermesinin beklendiği  kaydedildi.






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