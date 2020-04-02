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Fitch petrol fiyatları öngörüsünü düşürdü

02.04.2020 17:56

Son güncelleme : 02.04.2020 17:56
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl ve 2021`e yönelik ham petrol varil fiyatları öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.



AA

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde hızla yayılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle kısa dönemde küresel ekonomik görünümün  ve petrol talebinin zayıfladığına işaret edilirken bunun, petrol piyasasında  yüksek miktarda arz fazlasına neden olduğu vurgulandı.

Düşen talep ve artan arz nedeniyle petrol piyasasının baskı altında  olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Avrupa ve ABD'deki karantinalar nedeniyle  önemli derecede azalan petrol tüketiminin düşük ekonomik faaliyetlere neden  olduğu belirtildi.

Günlük petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre birkaç milyon varil  azalmasının beklendiği kaydedilirken, küresel petrol tüketiminin yüzde 35'ini  oluşturan jet yakıtı ve benzinin karantinalardan büyük ölçüde etkileneceği  aktarıldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan  OPEC  adlı grubun ek üretim kesintisine gidememesi nedeniyle bu ay üretimlerinin  artacağına dikkat çekilirken örgütün petrol üretiminin kısa dönemde günlük 3  milyon varil artmasının tahmin edildiği bildirildi.

Fitch, Brent türü ham petrolün varil fiyatı öngörüsünü bu yıl 41  dolardan 35 dolara indirirken gelecek yıl için ise 48 dolardan 45 dolara düşürdü.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı beklentisi de  bu yıl 38 dolardan 32 dolara, 2021 için de 45 dolardan 42 dolara çekildi.





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