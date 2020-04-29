Ford Motor`un Avrupa`daki fabrikaları 4 Mayıs`ta yeniden üretime başlayacaklar.
Ford 4 Mayıs`ta başlıyor
29.04.2020 07:28
Son güncelleme : 29.04.2020 07:28
Ford Motor, Avrupa'daki üretim tesislerinin büyük bölümünün 4 Mayıs tarihinde yeniden faaliyete geçeceklerini bildirdi.
Üretimin ilk etapta Almanya'daki Saarlouis Araç Morntaj Operasyonu ile Köln Montaj Operasyonu ve Motor Fabrikası'nda başlayacağını açıklayan Ford Motor, İspanya'nın Valencia kentindeki montaj tesisinin ve Romanya'daki montaj ve motor fabrikasının da üretime başlayacaklarını bildirdi.
Valencia'daki fabrikada üretim 18 Mayıs'ta başlayacak.
Britanya'daki fabrikalarda üretimin ne zaman başlayacağı ise daha sonra duyurulacak.
Ford Motor'un Avrupa'daki fabrikalarında 45 bin kişi çalışıyor.
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|% 10,00
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|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
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|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
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|CASA
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|488.533
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|BMELK
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|844.877
|% -9,84
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|SERVE
|3,59
|1.158.060
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|SUMAS
|10,97
|46.769
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|
|IHGZT
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|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
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|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
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|ASELS
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|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
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|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
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|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
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|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,6562
|8,6997
|% -0,02
|
|Frank
|7,1388
|7,1818
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,06
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.710
|1.711
|2,33
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.515
|-9,90
|
|Tam
|2.523
|2.577
|-10,10
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|-5,00
|
|Çeyrek
|616
|630
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|0,03
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|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
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|B. Petrol
|23,48
|23,48
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