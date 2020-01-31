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Gıda ihracatının yol haritası İzmir`de belirlenecek

31.01.2020 09:52

Son güncelleme : 31.01.2020 09:55
İzmir`de, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle`nin katılımıyla sürdürülebilir ve katma değerli gıda ihracatının yol haritasının belirleneceği çalıştay düzenlenecek.



AA

"İhracat Ana Planı Kapsamında Gıda Sanayi Ortak Akıl Çalıştayı"  ismiyle Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından 5 Şubat'ta düzenlenecek etkinlikte Türkiye'nin gıda ihracatı masaya yatırılacak.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi  Başkanı Orhan Ercan'ın İhracat Ana Planı'nın değerlendirilmesiyle başlayacak  çalıştayda açılış konuşmalarını da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye  İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi  yapacak.

Sektör paydaşlarının görüş bildireceği çalıştay kapsamında  sürdürülebilir ve katma değerli ihracatın yol haritası belirlenecek.

Çalıştayda başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere Hazine ve Maliye  Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık  Bakanlığından da üst düzey bürokratların yer alması bekleniyor.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, birlik olarak yılda ortalama 5 milyar dolarlık gıda ihracatı  gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Kuru meyve, meyve sebze mamulleri, su ürünleri, zeytin ve zeytinyağı,  baharat, yağlı tohumlar gibi ürünlerin ihracatında lider konumda olduklarını  vurgulayan Eskinazi,  şunları kaydetti:

"Dikili'de kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  bölgenin potansiyelini hareketlendirecektir. Bunun yanında diğer ilçelerde de  ihtisas OSB'lerin açılması planlanıyor. Bunlar hem iç piyasaya hem de ihracata  hareket katacaktır. Kent içinde oda ve borsaların çok güzel bir birlikteliği var.  Birlik olarak 5 milyar dolar olan gıda ihracatımızı ikiye katlayacağımıza  inanıyoruz."

Eskinazi, çalıştayda sürdürülebilir ve katma değerli ihracat noktasında stratejik hedeflerin ele alınacağını bildirdi.




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